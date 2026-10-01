Club de Leones: Jujuy será parte del concurso internacional “Cartel de la Paz”

El Club de Leones Jujuy realizará este viernes 2 de octubre la exposición de dibujos correspondientes al Concurso Internacional “Cartel de la Paz” , que este año se desarrolla bajo el lema mundial “Armonía en la Humanidad”.

La actividad comenzará a las 9:30 en la Biblioteca Popular de Jujuy y contará con trabajos realizados por niños y niñas de cuatro establecimientos educativos del interior provincial y del Merendero A Pulmón. Participarán alumnos de la Escuela N°154 de Cochagaste, Escuela N°439 de Zauzalito, Escuela N°45 de Cochinoca y Escuela N°72 de Tambillos, además de chicos que concurren al merendero.

La presidenta del Club de Leones de Jujuy, Cira Costa , explicó que la iniciativa surgió a partir del contacto que integrantes de la institución mantuvieron con las escuelas. “Estábamos en Cochinoca hablando con los directores de las escuelas cuando fuimos a prestar un servicio, a llevar alimentos y útiles. Vimos que a esos niños les gusta dibujar, entonces nos integramos a esta actividad que es a nivel internacional” , explicó. “Esos chiquitos de las cuatro escuelas de la Puna hicieron sus dibujitos y mañana los vamos a presentar para que un jurado elija el mejor”, agregó.

Durante la jornada se realizará la selección de las obras ganadoras . El jurado estará integrado por Clelia Ávalos, segunda vicegobernadora del Distrito O1 de Clubes de Leones; la docente y profesora de Artes Visuales Lucía Rodríguez; y el artista plástico Daniel Quispe.

La entrega de premios está prevista para las 12 horas. Habrá reconocimientos para el primero, segundo y tercer puesto, que serán entregados a los directores de las instituciones participantes.

Además, todos los pequeños artistas recibirán un certificado de participación y un obsequio especial. “El que gane en Jujuy va a Mendoza para la instancia nacional”, señaló Costa. La obra que obtenga el primer puesto será enviada a esa provincia para representar a Jujuy en la siguiente etapa del concurso.

Los trabajos permanecerán expuestos durante la tarde del viernes, el sábado por la mañana y el lunes por la mañana, permitiendo que el público pueda acercarse a conocer las producciones realizadas por los niños.

El regreso del Club de Leones a Jujuy

Costa también contó que el Club de Leones volvió a conformarse recientemente en la provincia luego de varios años sin representación activa. “El año pasado unas amigas mías de Salta me dijeron: ‘En todo el país, en todas las provincias, hay un Club de Leones menos en Jujuy. ¿Cómo puede ser?’. Entonces lo refundamos este año”, recordó.

Según explicó, posteriormente descubrieron que Jujuy ya había contado anteriormente con organizaciones leonísticas, tanto en la capital como en Perico. “Nos enteramos de que ya existió. Había gente que estaba haciendo este trabajo y no se sabía. Tuvimos la suerte de hablar con el doctor Flores, un antiguo león, que nos donó algunos de los pines que tenía de su época”, relató.

Club de Leones Jujuy

La institución también recuperó otros elementos históricos. “Un escribano nos donó la campana de bronce. Es un orgullo tener cosas de otros clubes que ya existieron y continuar con esta tradición”, destacó. Actualmente, el grupo realiza sus reuniones en una confitería céntrica debido a que todavía no cuenta con sede propia y busca sumar nuevos integrantes.

“Lo que queremos es que se sumen más leones”, expresó Costa. Quienes estén interesados en conocer más sobre las actividades o sumarse al Club de Leones Jujuy pueden comunicarse al 388-4295363.