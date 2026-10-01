Caso María Luz Herrera: "Hubo maniobras para despistar", dijo la abogada querellante

A casi tres años de la desaparición de María Luz Herrera , la investigación judicial dio un paso clave. El Ministerio Público Fiscal de Chaco dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y presentó el requerimiento para que la causa sea elevada a juicio por jurados .

La joven jujeña de 26 años, fue vista por última vez a fines de septiembre de 2023 en Presidencia Roque Sáenz Peña . Su cuerpo nunca fue encontrado y la investigación avanzó bajo la hipótesis de un femicidio. Por el caso permanecen detenidos Darío Ezequiel Godoy Florentín, quien era su pareja, y su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda.

En diálogo con el programa matutino de Radio La Red 92.9 MHz, la abogada querellante Carolina Aquino , representante de la madre de María Luz, explicó que la etapa investigativa pudo cerrarse porque ya se incorporaron las pruebas pendientes y se resolvieron planteos realizados por la defensa. “Ya se habían producido todas las pruebas y se habían resuelto nulidades que había planteado la defensa , entonces el paso siguiente fue la elevación a juicio”, explicó Aquino.

Uno de los puntos que la querella considera centrales son los análisis realizados sobre los dispositivos electrónicos vinculados a los imputados y a María Luz. Aquino sostuvo que esos informes permitieron reconstruir movimientos realizados en las horas previas y posteriores al momento fijado judicialmente como fecha del hecho, el 1° de octubre de 2023. Pericias informáticas incorporadas al expediente permitieron recuperar información digital y analizar movimientos de los teléfonos involucrados.

“Todo esto se pudo corroborar con los informes justamente de los teléfonos, que yo sostengo que es muy importante porque ahí lo que se puede demostrar son maniobras que realizan los imputados tendientes a despistar o a tener una coartada ante la desaparición de María Luz”, afirmó la letrada. Se trata de la interpretación que sostiene la querella sobre los elementos incorporados a la investigación y que deberán ser evaluados durante el proceso judicial.

La foto que buscaba simular un viaje

Aquino también hizo referencia a una fotografía que forma parte de la investigación y que, según su planteo, habría sido preparada para instalar la idea de que María Luz había abandonado voluntariamente el lugar.

María Luz Herrera.

“Eso consiste en una fotografía que está armada, que está manipulada para hacer parecer que ella está en el aeropuerto de Rosario y que de ahí ella tomaría algún destino que nadie sabe y como que no volvería más”, señaló. La querella sostiene que ese elemento debe analizarse junto con las pericias digitales y el resto de las evidencias reunidas durante los casi tres años de investigación.

“Tenemos el teléfono y el chip de María Luz Herrera”

Otro de los argumentos que Aquino considera relevantes es el hallazgo de pertenencias personales de la joven. “Tenemos el teléfono y no solamente el teléfono, tenemos el chip de María Luz que fue encontrado, una computadora, una computadora del Gobierno, ropa de ella”, enumeró.

El teléfono de María Luz fue uno de los elementos analizados durante la investigación y apareció posteriormente en un procedimiento vinculado al padre del principal acusado.

Para la abogada, esas pertenencias son incompatibles con la hipótesis de que la joven hubiera decidido irse voluntariamente y cortar todo vínculo. “Una persona que se va, si se va enojada o si rompe una relación, no va a dejar elementos valiosos en la casa de la otra persona, menos el celular”, sostuvo Aquino.

Qué falta para que comience el juicio por jurados

Aunque la Fiscalía ya solicitó formalmente la elevación de la causa, todavía resta completar una serie de pasos procesales antes de llegar al debate. “Primero hay que esperar que el requerimiento quede firme porque la defensa puede oponerse al requerimiento, eso puede ocurrir”, explicó Aquino.

La abogada señaló que deberán vencer los plazos previstos para que las defensas presenten los recursos que consideren correspondientes. “Una vez que está firme el requerimiento, que ya hayan vencido todos los plazos procesales para interponer los remedios que considere o que pueda considerar la defensa, la causa, a través de la oficina de juicio por jurado, realiza un sorteo para determinar quién va a ser el juez técnico”, detalló. Ese magistrado tendrá a su cargo las audiencias preliminares y posteriormente presidirá el juicio por jurados.