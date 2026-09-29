Bomberas advirtieron por el aumento de incendios y la quema de basura en Jujuy

Bomberos Voluntarios San Florián tuvieron un fin de semana de intensa actividad por distintos focos de incendios , principalmente vinculados a basurales, microbasurales y quemas que se salieron de control.

Jujuy. Incendio en Alto Comedero: el fuego afecta a varios sectores y aseguran que está "fuera de control"

Desde el cuartel alertaron por las altas temperaturas, el viento y la acumulación de vegetación seca, factores que aumentan considerablemente el riesgo. Fabiana Alejandra, integrante de Bomberos Voluntarios San Florián , explicó que durante los últimos días se multiplicaron las intervenciones.

“El fin de semana hubo mucha demanda , por empezar por los basurales y microbasurales, que trajeron mucha novedad. Se trabajó incluso el viernes a las tres de la madrugada y el sábado también desde temprano”, relató.

Uno de los operativos más importantes ocurrió durante la tarde del sábado, cuando fueron convocados por un incendio de grandes dimensiones en un sector de canchas pertenecientes a una empresa de colectivos. “Nos activaron alrededor de las tres de la tarde y creo que a las ocho u ocho y media estábamos saliendo del lugar . La verdad que fue muchísimo trabajo”, señaló.

Según explicó, las condiciones meteorológicas complicaron las tareas durante varias horas. “Lo que dificultaba mucho era el factor climático, sobre todo el viento. Por momentos bajaba y después volvía con fuerza. Era como que no habíamos trabajado nada porque el fuego seguía avanzando”, sostuvo.

Bomberas advirtieron por el aumento de incendios y la quema de basura en Jujuy

La bombera describió además la magnitud que alcanzaron las llamas debido a la vegetación presente en el sector. “Había eucaliptos, árboles muy altos, así que imagínate la altura que levantaban las llamas. Fue muy, muy trabajoso”, afirmó. En el operativo participaron tres cuadrillas de Bomberos Voluntarios San Florián, personal de Incendios Forestales y Bomberos de la Policía.

Investigan si el incendio comenzó durante una quema

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el foco habría comenzado mientras se realizaban tareas de limpieza en el terreno. “Aparentemente fue intencional. Por lo poco que pudimos indagar ahí, estaban limpiando un sector para crear otra cancha y el fuego se fue. Después ya no se pudo controlar más”, explicó Fabiana.

La integrante del cuartel insistió en la necesidad de generar conciencia sobre las consecuencias que puede provocar una quema, especialmente en jornadas de viento y altas temperaturas. “No sé con qué palabra vamos a llegar al vecino, a la comunidad. Hay que seguir teniendo paciencia y estar al pie del cañón para evitar males mayores”, expresó.

En ese sentido, remarcó que muchas intervenciones se producen en sectores próximos a viviendas precarias. “Había mucha vegetación, pero ¿qué pasaba si había una casa en medio de todo ese sector? A veces nos encontramos con eso. Son casas chicas, precarias, y cuando vemos que el fuego está cerca hay que trabajar con más fuerza todavía para que no ocurra algo peor”, indicó.

El peligro de los incendios en microbasurales

Otra preocupación de los bomberos está relacionada con la quema de residuos. Según explicaron, además del riesgo de propagación del fuego, los elementos descartados pueden generar explosiones o provocar heridas durante los operativos. Fabiana recordó un episodio ocurrido en un canal de avenida La Quiaca.

“Estaban tirando agua porque se había prendido un microbasural y, al hacerlo, explotaron vidrios porque había botellas. Los chicos tenían el equipo de protección correspondiente, pero volaron astillas de vidrio por todos lados. Es un riesgo para todos los que trabajan”, relató.

También contó que en algunos casos se encontraron con resistencia por parte de vecinos que habían iniciado las quemas. “Hemos tenido un incendio donde tuvimos que llamar al 911 para que pudiera hablar con el vecino porque vino de manera prepotente. Ellos estaban quemando basura y cuando nosotros quisimos trabajar no quería que apagáramos el fuego”, explicó.

La preocupación, agregó, era que en las inmediaciones había postes de madera, viviendas precarias y viento. “Uno intenta explicar que existe un riesgo, pero muchas veces se termina echando la culpa al resto porque nadie limpia. El problema es que una quema puede terminar afectando a muchas personas”, señaló.

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“Hay mucho combustible seco”

Desde el cuartel admitieron que el nivel de actividad sorprendió, ya que esperaban una disminución de los incendios para esta época del año. “La verdad que quedamos desconcertados porque esto lo esperábamos antes. Ahora, con la suba de temperatura y al no haber habido tantos incendios previamente, quedó preparado el combustible para que haya novedades por todos lados”, explicó Fabiana.

La referencia al “combustible” apunta a la gran cantidad de pastizales y vegetación seca acumulada en distintos sectores. “Hay lugares que todavía no se prendieron y nosotros los pasamos casi todos los días. Sabemos que si alguien tira una colilla ahí, con el viento y la temperatura, se puede ir todo”, advirtió.

Por ese motivo, afirmó que los sistemas de emergencia permanecen reforzados. “Pensábamos que la temporada de incendios ya tendría que estar mermando a esta altura, pero la verdad es que estamos trabajando más todavía”, indicó.

El pedido de los bomberos a los vecinos

Ariana Aldana, también integrante de Bomberos Voluntarios San Florián, coincidió en que una parte importante de las salidas está relacionada con quemas de basura o pastizales iniciadas por particulares.

“Hemos llegado a varios incendios donde el vecino estaba quemando basura en medio de los pastos. Tratamos de aconsejarles y, por seguridad, nos quedábamos en el sector viendo que no se esparciera más”, explicó.

Sin embargo, aseguró que no siempre encuentran una respuesta favorable. “Algunas veces nos topamos con vecinos que dicen ‘ya se va a apagar, no se preocupen’, o dejan las brasas y se van”, relató.

Desde el cuartel insisten en evitar cualquier tipo de quema durante jornadas con temperaturas elevadas o presencia de viento. “Tratamos de llegar a la comunidad mediante charlas. También hay vecinos que se acercan al cuartel y les explicamos que no deben prender fuego en determinados días, sobre todo cuando hay viento Zonda. Con este calor, los incendios son impresionantes”, agregó Ariana.

Abrieron la convocatoria para nuevos bomberos voluntarios

En medio del incremento de intervenciones, Bomberos Voluntarios San Florián abrió además una nueva convocatoria para incorporar integrantes al cuartel. “Ya abrimos las inscripciones para bomberos voluntarios. Pueden entrar a la página de Bomberos Voluntarios San Florián y ahí van a encontrar los contactos”, informó Fabiana.

El objetivo es ampliar los equipos de trabajo de cara al próximo año. “Estamos en plena inscripción y vamos a sumar más equipos. Invitamos sobre todo a los jóvenes, porque el cuartel tiene muchos chicos y queremos seguir sumando”, concluyó.