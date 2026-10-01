Tucumán: se enojó durante un control de tránsito y decidió incendiar su propia moto.

Un operativo de tránsito realizado en pleno centro de San Miguel de Tucumán derivó en un episodio insólito cuando un motociclista, luego de ser detenido por efectivos policiales, incendió su propio vehículo en medio de la calle.

Policiales. Lo buscaban por un homicidio culposo en Humahuaca y cayó en Tucumán

El hecho tuvo lugar cerca de las 19 del martes , sobre 9 de Julio al 600 , donde efectivos del I° Distrito Urbano de la Policía de Tucumán llevaban adelante controles preventivos en el centro.

El conductor, un joven de 27 años , reaccionó de manera agresiva cuando fue interceptado por la Policía. Lo que ocurrió después sorprendió a los efectivos y cambió por completo el desarrollo del operativo.

REACCION INSOLITA EN PLENO CENTRO: LO PARARON EN MOTO EN UN CONTROL Y DECIDIO PRENDERLA FUEGO Un violento episodio tuvo lugar este martes a las 19:00 en calle 9 de Julio al 600, en la capital tucumana. el conductor reacciono con agresividad y prendió fuego al rodado pic.twitter.com/PIHFG5dyHi

En plena intervención policial, el hombre incendió su propia moto frente a los agentes , en medio de la vía pública. El fuego generó una situación de riesgo para quienes se encontraban en la zona, según informó la Policía.

Con la situación bajo control, la Policía procedió a la aprehensión del conductor, quien fue trasladado a la dependencia correspondiente. El rodado permaneció en el lugar a disposición de Criminalística, que realizó las pericias de rigor.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Rivadeneira, que ordenó las medidas correspondientes. El caso fue encuadrado bajo el artículo 186, inciso 3° del Código Penal, vinculado a delitos contra la seguridad pública.

Una pelea terminó de la peor manera en San Miguel de Tucumán: un hombre lucha por su vida

Una violenta pelea ocurrida al sur de San Miguel de Tucumán terminó con un hombre gravemente herido y un acusado detenido. En una audiencia multipropósito, el juez interviniente aceptó los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva de José María Sánchez, alias “Pepón”, señalado por el intento de homicidio de Jonathan Manuel Garay.

El episodio ocurrió el 27 de septiembre de 2026, a las 5.20, sobre la vereda de William Blis al 800, en San Miguel de Tucumán. Allí, Sánchez y Garay protagonizaron una discusión que rápidamente derivó en una pelea.

Según la investigación, el acusado tomó un cuchillo sierrita de unos 10 centímetros y atacó a la víctima en la zona posterior del cuello, donde la hoja quedó incrustada.

Tras el ataque, Sánchez se dio a la fuga y Garay fue llevado de urgencia al Hospital Padilla. Allí fue operado para retirar la cuchilla que había quedado incrustada en su cuello y permanece internado en grave estado. Según la Fiscalía, la intervención médica permitió evitar un desenlace fatal.

Sánchez fue aprehendido el 29 de septiembre de 2026, a las 8.30, y quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale.

En la audiencia de control de aprehensión y formalización de la investigación, la auxiliar de fiscal Luz Becerra presentó los cargos y solicitó medidas de coerción de máxima intensidad. La acusación provisoria fue por homicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado por 90 días, hasta el 28 de diciembre de 2026, al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También señaló la necesidad de avanzar con las medidas pendientes del expediente.

Al fundamentar el pedido, la auxiliar de fiscal Luz Becerra explicó que la víctima continúa en grave estado y consideró “prudente y razonable” solicitar la prisión preventiva para garantizar el avance de la investigación.

Además, señaló que aún resta realizar un segundo examen médico para evaluar la evolución de Garay, preservar los testimonios de los testigos y someter a una pericia genética el cuchillo secuestrado.

Ante estos argumentos y la gravedad del hecho investigado, el magistrado resolvió hacer lugar a todos los pedidos formulados por la Fiscalía.