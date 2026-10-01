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1 de octubre de 2026 - 16:35
País.

Desigualdad en Argentina: los sectores más ricos ganan 18 veces más que los pobres

El informe del INDEC mostró que el 10% de mayores ingresos concentró el 32,3% del ingreso total, mientras que el 10% de menores ingresos recibió el 1,8%.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Desigualdad en Argentina (imagen creada con IA).

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Uno de los principales indicadores es el coeficiente de Gini, que pasó de 0,424 en el segundo trimestre de 2025 a 0,428 en el mismo período de 2026. Cuanto más se acerca este indicador a 1, mayor es la desigualdad en la distribución de los ingresos.

La brecha entre los extremos

Los datos muestran una diferencia significativa entre los sectores de mayores y menores ingresos. La mediana del ingreso per cápita familiar del 10% de mayores ingresos fue de $1.800.000, mientras que en el 10% de menores ingresos fue de $134.000.

Desigualdad en Argentina.

Desigualdad en Argentina.

Esto representa una brecha de 13 veces entre ambos extremos cuando se comparan las medianas. Si se toman los ingresos promedio, la diferencia llega a 18 veces: $2.221.170 en el decil 10 contra $124.142 en el decil 1.

Además, el 10% de mayores ingresos concentró el 32,3% del ingreso total, mientras que el 10% de menores ingresos recibió el 1,8%. El ingreso per cápita familiar promedio de toda la población fue de $688.496, con una mediana de $500.000.

También hay diferencias entre varones y mujeres

El informe registró además una diferencia en los ingresos individuales según sexo. Entre las personas que percibieron ingresos, el promedio fue de $1.266.369 para los varones y $927.252 para las mujeres.

En el caso específico del ingreso de la ocupación principal, la brecha entre ambos grupos fue del 26,3% durante el segundo trimestre de 2026.

En términos generales, el informe muestra que el ingreso total de la población relevada aumentó 29,3% interanual en términos nominales, pero ese incremento convivió con una distribución algo más desigual que un año atrás.

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