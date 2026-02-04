"Competimos en desigualdad de condiciones": la respuesta del sector textil desde Jujuy a los dichos de Caputo

Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que nunca compró ropa en Argentina por los altos precios , generaron una fuerte reacción en el sector textil. En un contexto de caída del consumo y crisis industrial, empresarios del rubro advirtieron que la discusión sobre los valores de la indumentaria no puede separarse de los costos estructurales que enfrenta la producción nacional.

En diálogo con TodoJujuy , el empresario textil Marcelo Fernández respondió a los dichos oficiales y planteó la necesidad de revisar las condiciones en las que compite la industria local. “Los precios estuvieron caros, pero hay que ver por qué”, cuestionó.

Fernández reconoció que los precios de la indumentaria fueron elevados, pero señaló que no se trata de una situación aislada. “Los precios estuvieron caros, sí, pero hay que ver el motivo. No solo la industria nacional estuvo cara, también el producto importado”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la comparación con otros países suele omitir factores clave. “Cuando nos comparamos con mercados que tienen menos impuestos, menos carga impositiva y mucho más volumen de compras, competimos en desigualdad de condiciones” , sostuvo.

Costos, impuestos y carga financiera

El empresario detalló los elementos que influyen en el precio final de la ropa en Argentina. “Tenés el costo financiero, los alquileres y muchas cuestiones que se le agregan a la rentabilidad del empresario”, explicó Fernández.

Además, advirtió que el contexto económico dificulta cualquier intento de ajuste de precios. “Hace rato que venimos con una contención terrible porque la gente no puede pagar. Aumentan los servicios, el transporte, el combustible y las tasas de interés, y eso golpea al consumo”, señaló.

Fernández fue contundente al describir la situación del mercado interno. “Hoy no hay consumo. No se vende ni producción nacional ni importada porque los ingresos no alcanzan”, afirmó el empresario y explicó que la baja demanda impacta de lleno en la industria. “Esto repercute directamente en nuestra actividad. Si la gente consume menos, la industria se paraliza”, agregó.

Reclamo de diálogo y reglas claras

Frente a este escenario, el empresario pidió abrir canales de diálogo con el Gobierno. “Si reconocemos que estuvimos caros y hoy estamos en una situación crítica, hay que sentarse a dialogar para ver cómo solucionamos esto”, planteó.

Fernández aseguró que el sector no busca sostener precios altos, sino condiciones de competencia equitativas. “Podemos generar una industria que no sea inflacionaria, con precios competitivos y que abastezca el mercado interno”, concluyó.

El rol de Jujuy en el ingreso de ropa usada y mercadería ilegal

En la entrevista, Marcelo Fernández remarcó que Jujuy cumple un rol clave en el ingreso de ropa usada y mercadería de contrabando al país, por su ubicación estratégica en la frontera norte. Según explicó, gran parte de los productos que luego se comercializan en ferias americanas y circuitos informales ingresan por pasos fronterizos de Jujuy y Salta, sin controles ni pago de impuestos.

“Jujuy es una provincia neurálgica para nosotros, porque muchas de las cosas que entran en contrabando al país lo hacen por sus fronteras”, sostuvo el empresario, y advirtió que esta situación genera una competencia desleal que impacta de lleno en la industria textil y en el empleo.

Fernández señaló que el ingreso de ropa usada no solo afecta a la confección de indumentaria, sino a toda la cadena productiva, desde proveedores de insumos hasta comercios y trabajadores. En ese contexto, reclamó mayores controles en frontera y políticas que permitan equilibrar las condiciones de competencia para la producción nacional.