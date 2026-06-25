Creció la desigualdad en Argentina: el 10% más rico gana 15 veces más que el resto

La desigualdad en Argentina aumentó durante el primer trimestre de 2026, según el informe sobre distribución del ingreso publicado por el INDEC. La mediana de ingresos del 10% más rico fue 15 veces superior a la del 10% más pobre, una brecha mayor que la observada durante los tres trimestres anteriores.
El Coeficiente de Gini, utilizado para medir la concentración de los ingresos, llegó a 0,442, frente al 0,435 registrado en el mismo período de 2025. Se trata del valor más elevado desde el primer trimestre de 2024. Cuanto más se acerca este indicador a 1, mayor es la desigualdad.
Cuánto gana cada sector
El decil de mayores ingresos concentró el 33,5% del total y tuvo un promedio per cápita familiar de $2.435.937. En el extremo contrario, el 10% más pobre reunió apenas el 1,8%, con un ingreso promedio de $130.550. Al comparar los promedios, la diferencia fue de 19 veces.
Para el conjunto de la población urbana relevada, el ingreso promedio per cápita fue de $728.008 y la mediana se ubicó en $500.000. El 16,6% de las personas tuvo un ingreso familiar per cápita inferior a $250.000 mensuales.
El estrato bajo, integrado por los cuatro primeros deciles, registró un ingreso medio de $264.131. En tanto, el sector alto alcanzó los $1.823.599, casi siete veces más.
También aumentó la brecha de género
El ingreso individual promedio de los varones fue de $1.352.247, mientras que el de las mujeres se ubicó en $959.030. La brecha de género en la ocupación principal llegó al 29,1%, el valor más alto de la serie que el INDEC releva desde 2022.
También se mantuvo una fuerte diferencia entre trabajadores formales e informales. Quienes tenían descuento jubilatorio percibieron en promedio $1.375.143, mientras que los asalariados sin aportes recibieron $731.150.
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