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25 de junio de 2026 - 18:37
Economía.

Creció la desigualdad en Argentina: el 10% más rico gana 15 veces más que el resto

El INDEC informó que la desigualdad aumentó durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó su nivel más alto desde comienzos de 2024.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El Coeficiente de Gini, utilizado para medir la concentración de los ingresos, llegó a 0,442, frente al 0,435 registrado en el mismo período de 2025. Se trata del valor más elevado desde el primer trimestre de 2024. Cuanto más se acerca este indicador a 1, mayor es la desigualdad.

Cuánto gana cada sector

El decil de mayores ingresos concentró el 33,5% del total y tuvo un promedio per cápita familiar de $2.435.937. En el extremo contrario, el 10% más pobre reunió apenas el 1,8%, con un ingreso promedio de $130.550. Al comparar los promedios, la diferencia fue de 19 veces.

Para el conjunto de la población urbana relevada, el ingreso promedio per cápita fue de $728.008 y la mediana se ubicó en $500.000. El 16,6% de las personas tuvo un ingreso familiar per cápita inferior a $250.000 mensuales.

El estrato bajo, integrado por los cuatro primeros deciles, registró un ingreso medio de $264.131. En tanto, el sector alto alcanzó los $1.823.599, casi siete veces más.

También aumentó la brecha de género

El ingreso individual promedio de los varones fue de $1.352.247, mientras que el de las mujeres se ubicó en $959.030. La brecha de género en la ocupación principal llegó al 29,1%, el valor más alto de la serie que el INDEC releva desde 2022.

También se mantuvo una fuerte diferencia entre trabajadores formales e informales. Quienes tenían descuento jubilatorio percibieron en promedio $1.375.143, mientras que los asalariados sin aportes recibieron $731.150.

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