Cuánto necesitó una familia jujeña en mayo para no ser pobre

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) informó este viernes que en mayo la Canasta Básica Alimentaria aumentó 1,9%, mientras que la Canasta Básica Total subió 2,3% en el mismo período en la provincia de Jujuy .

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DIPEC. Cuánto necesitó una familia en Jujuy para no ser pobre ni indigente en abril

En mayo, para un adulto equivalente, la CBA, que define la línea de la indigencia, fue de $211.762,35 , mientras que la CBT (pobreza) alcanzó los $472.776,30 .

Según los hogares de referencia que utiliza DiPEC, un hogar tipo I , compuesto por tres integrantes, necesitó $516.700,13 para no ser indigente y $1.153.574,17 para no ser pobre.

El hogar tipo II, integrado por cuatro personas —un jefe varón de 35 años, su esposa de 31, un hijo de 5 años y una hija de 8— necesitó $654.345,65 para no caer bajo la línea de indigencia y $1.460.878,77 para superar la línea de pobreza.

En tanto, el hogar tipo III, compuesto por cinco integrantes, necesitó $711.521,49 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y $1.588.528,37 para cubrir la Canasta Básica Total.

Cómo evolucionaron las canastas

El informe también detalla que la CBA acumuló una suba del 21,3% respecto de diciembre de 2025 y una variación interanual del 36,9%.

Por su parte, la CBT acumuló un aumento del 21,2% en lo que va del año y una variación interanual del 37,6%.

Qué es la CBA y qué es la CBT

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) marca el ingreso mínimo necesario para cubrir alimentos esenciales. Si un hogar no llega a ese valor, se encuentra por debajo de la línea de indigencia.

La Canasta Básica Total (CBT) incluye, además de alimentos, otros bienes y servicios básicos. Es el valor que se utiliza para medir la línea de pobreza.