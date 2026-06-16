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16 de junio de 2026 - 17:40
Datos.

Cuánto necesitó una familia jujeña en mayo para no ser pobre

La DIPEC informó los valores de la Canasta Básica Alimentaria y Total en Jujuy para una persona y grupos familiares compuestos por 3, 4 y 5 integrantes.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Canasta Básica / familia.

Canasta Básica / familia.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) informó este viernes que en mayo la Canasta Básica Alimentaria aumentó 1,9%, mientras que la Canasta Básica Total subió 2,3% en el mismo período en la provincia de Jujuy.

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Cuánto necesitó cada tipo de familia en Jujuy

En mayo, para un adulto equivalente, la CBA, que define la línea de la indigencia, fue de $211.762,35, mientras que la CBT (pobreza) alcanzó los $472.776,30.

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Canasta B&aacute;sica: cu&aacute;nto necesit&oacute; una familia en Jujuy.

Canasta Básica: cuánto necesitó una familia en Jujuy.

Según los hogares de referencia que utiliza DiPEC, un hogar tipo I, compuesto por tres integrantes, necesitó $516.700,13 para no ser indigente y $1.153.574,17 para no ser pobre.

El hogar tipo II, integrado por cuatro personas —un jefe varón de 35 años, su esposa de 31, un hijo de 5 años y una hija de 8— necesitó $654.345,65 para no caer bajo la línea de indigencia y $1.460.878,77 para superar la línea de pobreza.

En tanto, el hogar tipo III, compuesto por cinco integrantes, necesitó $711.521,49 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y $1.588.528,37 para cubrir la Canasta Básica Total.

Cómo evolucionaron las canastas

El informe también detalla que la CBA acumuló una suba del 21,3% respecto de diciembre de 2025 y una variación interanual del 36,9%.

Por su parte, la CBT acumuló un aumento del 21,2% en lo que va del año y una variación interanual del 37,6%.

Qué es la CBA y qué es la CBT

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) marca el ingreso mínimo necesario para cubrir alimentos esenciales. Si un hogar no llega a ese valor, se encuentra por debajo de la línea de indigencia.

La Canasta Básica Total (CBT) incluye, además de alimentos, otros bienes y servicios básicos. Es el valor que se utiliza para medir la línea de pobreza.

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