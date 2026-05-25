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25 de mayo de 2026 - 11:13
Espectáculos.

El Chaqueño Palavecino recordó su infancia en el norte y una frase sobre la pobreza rural

Invitado a Almorzando con Juana, el referente del folklore repasó su historia personal, sus primeros trabajos y sus inicios en la música.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
“En el campo cantás porque no tenés para comer”: el duro relato del Chaqueño Palavecino sobre su infancia.

“En el campo cantás porque no tenés para comer”: el duro relato del Chaqueño Palavecino sobre su infancia.

Chaqueño Palavecino participó como invitado en Almorzando con Juana (eltrece) y dejó uno de los momentos más sensibles del programa al recordar sus comienzos, su infancia en el norte del país y el difícil contexto económico en el que descubrió su vínculo con la música.

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En la conversación con Juana Viale, el cantante relató cómo fue su infancia en una zona rural marcada por la diversidad cultural y recordó el vínculo cotidiano entre familias criollas y comunidades originarias. Nacido en Rancho El Ñato, en Salta, contó que en la región convivían siete pueblos con distintos dialectos, mientras que él y su entorno se comunicaban en castellano.

El duro relato del Chaqueño Palavecino sobre su infancia.

El Chaqueño Palavecino sobre la vida rural y las tradiciones del norte

En medio de ese recuerdo, dejó una reflexión que impactó a todos en la mesa y sintetizó las dificultades de aquella etapa: “En el campo cantás porque no tenés para comer. Es un lugar en el que cantás, tocás o bailás una música muy propia”.

El cantante también contó que la música formó parte de su día a día desde muy temprana edad y recordó que de chico incorporaba naturalmente todo lo que sonaba a su alrededor. “Por las bocinas del barrio pasaban Los Manseros Santiagueños, Los Cantores del Alba, Los Chalchaleros... uno era como una esponja”, relató.

Además, rememoró con humor sus primeros acercamientos al escenario y las actividades musicales en la escuela. “La maestra de música nos hacía cantar en unísono”, comentó entre risas.

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Uno de los pasajes más personales de la conversación surgió cuando se refirió al fallecimiento de su madre y al quiebre profundo que ese hecho provocó en su adolescencia. De acuerdo con su relato, siendo apenas un adolescente de 15 o 16 años se trasladó a la ciudad de Salta para vivir junto a una tía y comenzó a insertarse en distintos trabajos para poder sostenerse.

De la pérdida familiar a sus primeros trabajos

Antes de volcarse de lleno a la actividad musical, el Chaqueño Palavecino trabajó como camionero y luego ocupó distintos puestos vinculados al rubro del transporte. También evocó que muchas de las primeras reuniones musicales que lo fueron acercando a su carrera artística se realizaban bajo un tinglado donde se estacionaban los colectivos al regresar de los recorridos.

“Yo grabaría si tuviera plata… pero era todo difícil, había que pelearla mucho”, recordó al evocar la etapa en la que la idea de registrar un disco todavía parecía lejana.

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Hacia el cierre de la entrevista, el músico reflexionó sobre su identidad artística y afirmó que siempre sostuvo su propio estilo, aun cuando no encajaba en los cánones más académicos o tradicionales. “Mi música era más campechana, sin escuela, pero con la esencia de los mayores”, explicó.

Finalmente, dejó una frase que resumió la seguridad con la que encaró sus inicios: “Yo confiaba en mí, sabía que era algo nuevo”.

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