Javier Milei fue al Festival de Jesús María y cantó en vivo con el Chaqueño Palavecino

El presidente Javier Milei viajó a la provincia de Córdoba para participar de la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. En el tradicional evento, el mandatario fue recibido por el público y protagonizó un momento particular al cantar “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino.

La visita no solo marcó su debut en el emblemático festival folclórico, sino que también funcionó como un gesto de agradecimiento a Córdoba, una de las provincias donde obtuvo un fuerte respaldo en las últimas elecciones, con el 42,35% de los votos. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente. Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”, expresó desde el palco oficial, minutos antes de sumarse al canto.

image Cómo fue la visita de Javier Milei al Festival de Jesús María La comitiva presidencial estuvo integrada además por el asesor Eduardo “Lule” Menem, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y el legislador Gonzalo Roca.

Según trascendió, Milei tenía especial interés en presenciar la presentación del Chaqueño Palavecino. Durante el show, el reconocido artista agradeció la presencia oficial y destacó el clima del festival: “Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, expresó dirigiéndose al sector donde se encontraba el Presidente.

Javier Milei con el Chaqueño Palavecino en Jesús María El momento más celebrado de la noche se dio cuando Milei realizó un pedido desde el público. “Chaqueño, te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje”, gritó, lo que generó una ovación generalizada. Ante la insistencia del artista, el mandatario aceptó subir al escenario. “Venga, venga. Vamos a poner la letra ahí para que cante. Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”, expresó Palavecino antes de abrazarse con el Presidente y comenzar la interpretación. image El tercer presidente en Jesús María Con esta participación, Javier Milei se convirtió en el tercer presidente argentino en asistir al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Anteriormente lo habían hecho Mauricio Macri, en 2017, y Néstor Kirchner, en la edición de 2004.

