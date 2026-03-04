Quién es Juan Bautista Mahiques: el nuevo ministro de Justicia de la Argentina

Juan Bautista Mahiques se desempeñaba como fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde octubre de 2019

El presidente Javier Milei designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación , en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona . La nominación de Mahiques se inscribe en un momento clave para la agenda judicial del Gobierno, con foco en la independencia del Poder Judicial y la profundización de reformas. A continuación, un repaso completo de quién es el funcionario que ahora lidera una de las carteras más sensibles del Gabinete.

Juan Bautista Mahiques es un abogado con amplia experiencia en el sistema judicial argentino. Hasta antes de su reciente designación, se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires , cargo que ocupó desde finales de 2019.

Durante su gestión como fiscal general, Mahiques tuvo a su cargo la supervisión y dirección de los representantes del Ministerio Público de la Ciudad, coordinando investigaciones y estrategias en causas de alto impacto y complejidad. Su perfil se consolidó como un referente en el funcionamiento del sistema de justicia porteño, destacándose por impulsar procesos de modernización y eficiencia dentro de la fiscalía.

De familia judicial, Mahiques fue número dos del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y ascendió en la política de la mano de Daniel Angelici. También ocupó cargos de alto perfil en la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia.

Además, su trayectoria incluye la participación en organismos de importancia institucional, como su rol dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde representó al Poder Ejecutivo durante la gestión anterior.

“Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República” “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”

Santiago Viola será viceministro

El número dos del ministerio de Justicia será Santiago Viola, un abogado de la más estrecha confianza de Karina Milei, en reemplazo de Sebastián Amerio, hasta hoy viceministro. Ser número dos del Ministerio de Justicia no es solo ser viceministro. Amerio ocupaba la silla del Consejo de la Magistratura reservada al Poder Ejecutivo. Ese lugar ahora lo tendrá Viola. Es un cargo determinante para influir en la elección de los jueces nacionales y federales, una de las misiones más importantes -si no la más importante- que tiene el Ministerio de Justicia.

Liderazgo en asociaciones y reconocimiento internacional

Más allá de su desempeño local, Mahiques ha trascendido fronteras en el ámbito jurídico. Desde 2022, se desempeña como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés), un organismo que agrupa a fiscales de distintos países y busca fortalecer la cooperación internacional en materia penal.

Su llegada a la conducción de la IAP le permitió consolidar una visión amplia de los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales en América Latina y otras regiones del mundo, y reforzar la conexión entre las prácticas judiciales nacionales e internacionales.

Formación y perfil académico

Mahiques es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a lo largo de su carrera desarrolló actividades académicas como docente y conferencista. Su formación y experiencia profesional lo posicionan como una figura de peso dentro de los círculos judiciales y de política criminal en Argentina.

Su perfil combina una sólida trayectoria en la práctica penal y en la gestión institucional, lo que lo convierte en un interlocutor habitual en debates sobre políticas de justicia, litigio penal y reformas procesales.

Su visión al asumir como ministro

Tras la confirmación de su designación, Mahiques afirmó que uno de sus principales objetivos como ministro de Justicia será fortalecer la independencia judicial. En un mensaje público, sostuvo que “Argentina necesita una justicia independiente para garantizar equidad y respeto por la ley”, reforzando su compromiso con la separación de poderes.

La declaración marcó el tono de su futura gestión, que según sus propias palabras buscará fortalecer institucionalmente al Ministerio, mejorar los mecanismos de coordinación judicial y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

“Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, escribió Mahiques. En ese mismo texto, agregó: “Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

El nuevo ministro también dedicó un párrafo a la secretaria general de la Presidencia. “Agradezco a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, expresó.

“La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas” “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”

El rol del nuevo ministro en el Gabinete

Su designación llega en un momento de transición para la cartera de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, quien estuvo al frente de la cartera desde diciembre de 2023. La llegada de Mahiques se interpreta como un intento del Gobierno de consolidar un rumbo más firme en materia judicial, con énfasis en la articulación con la Fiscalía, los tribunales y organismos de control.

Al asumir, Mahiques hereda una agenda cargada de desafíos, que incluye la implementación de reformas al sistema judicial, la lucha contra el crimen organizado, y la modernización de los procesos judiciales, entre otros objetivos estratégicos.

Karina Milei y Mahiques se conocen desde hace cuatro meses. Estos contactos comenzaron a hacerse más profundos desde que finalizaron las elecciones nacionales y tenía la decisión tomada de tener mayor injerencia en asuntos judiciales. En particular, el nuevo ministro de Justicia es amigo desde hace años de Santiago Viola, que será su segundo y que seguirá estando a cargo de los asuntos judiciales-partidarios de La Libertad Avanza.