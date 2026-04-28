El Chaqueño Palavecino donará el ingreso vitalicio que le otorgó Salta

El cantante folclórico Oscar Esperanza “Chaqueño” Palavecino comunicó que donará el dinero que recibirá tras acceder al Reconocimiento al Mérito Artístico otorgado por el Gobierno de Salta. El beneficio, de carácter vitalicio, contempla un ingreso mensual superior a los 600 mil pesos y apunta a destacar trayectorias culturales dentro de la provincia.

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La confirmación surgió luego de que se conociera la distinción oficial. El artista señaló que el monto se destinará a acciones solidarias que impulsa desde hace años, principalmente a través de su fundación y con asistencia directa a comunidades del interior.

En ese marco, explicó que la demanda de ayuda social forma parte de su rutina cotidiana. Según indicó, colabora de manera frecuente con mercadería, instituciones educativas y necesidades urgentes en distintos puntos del territorio salteño.

El Reconocimiento al Mérito Artístico se encuentra previsto en la legislación provincial y busca destacar a figuras que representan la identidad cultural de Salta . La normativa establece condiciones específicas para acceder al beneficio, entre ellas la edad, el origen y la continuidad en la actividad artística.

En el caso del Chaqueño, el decreto oficial remarca que cumple con todos los requisitos exigidos para la categoría intérprete de música. El cantante nació en Salta, supera los 55 años y acredita más de dos décadas de carrera pública ininterrumpida.

La distinción se enmarca en la Ley N° 6475 y su modificación posterior, que establecen un régimen especial para creadores e intérpretes locales. El objetivo central radica en preservar y proyectar el patrimonio cultural de la provincia.

Chaqueño Palavecino Chaqueño Palavecino.

El destino solidario del ingreso mensual

El músico sostuvo que el dinero tendrá un impacto directo en sus actividades solidarias. En sus declaraciones, explicó que suele cubrir gastos sociales con recursos propios, por lo que este ingreso permitirá reforzar esa tarea.

También indicó que, hasta el momento, no recibió detalles administrativos formales sobre la implementación del beneficio. Sin embargo, dejó en claro que la decisión sobre el destino de los fondos ya se encuentra definida.

El Chaqueño remarcó que la ayuda a sectores vulnerables forma parte de su compromiso desde hace años. En ese sentido, vinculó el reconocimiento con la posibilidad de ampliar ese alcance.

Una figura central del folclore argentino

Con más de 40 años de trayectoria, el artista se consolidó como uno de los referentes del folclore nacional. Su repertorio, ligado a las raíces del norte argentino, logró trascender generaciones y escenarios.

A lo largo de su carrera, mantuvo una fuerte conexión con las tradiciones culturales de Salta y la región. Esa identidad aparece como uno de los ejes valorados en la distinción otorgada por el Gobierno provincial.

El cantante también hizo referencia al tiempo que demandó el trámite para acceder al reconocimiento. Según expresó, el proceso se extendió durante más de una década hasta su aprobación definitiva.