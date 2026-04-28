martes 28 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de abril de 2026 - 08:47
Espectáculos.

El Chaqueño Palavecino donará el ingreso vitalicio que le otorgó Salta

El Chaqueño Palavecino confirmó que destinará los más de 600 mil pesos mensuales a su fundación y a la ayuda social en el interior provincial.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Chaqueño Palavecino.

Chaqueño Palavecino.

El cantante folclórico Oscar Esperanza “Chaqueño” Palavecino comunicó que donará el dinero que recibirá tras acceder al Reconocimiento al Mérito Artístico otorgado por el Gobierno de Salta. El beneficio, de carácter vitalicio, contempla un ingreso mensual superior a los 600 mil pesos y apunta a destacar trayectorias culturales dentro de la provincia.

Lee además
Salud mental. video
Flagelo.

Salud mental: "La franja etaria más afectada está entre los 15 a 25 años de edad"
Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectadosen Argentina
País.

Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectados en Argentina

La confirmación surgió luego de que se conociera la distinción oficial. El artista señaló que el monto se destinará a acciones solidarias que impulsa desde hace años, principalmente a través de su fundación y con asistencia directa a comunidades del interior.

En ese marco, explicó que la demanda de ayuda social forma parte de su rutina cotidiana. Según indicó, colabora de manera frecuente con mercadería, instituciones educativas y necesidades urgentes en distintos puntos del territorio salteño.

Un reconocimiento por trayectoria artística

El Reconocimiento al Mérito Artístico se encuentra previsto en la legislación provincial y busca destacar a figuras que representan la identidad cultural de Salta. La normativa establece condiciones específicas para acceder al beneficio, entre ellas la edad, el origen y la continuidad en la actividad artística.

En el caso del Chaqueño, el decreto oficial remarca que cumple con todos los requisitos exigidos para la categoría intérprete de música. El cantante nació en Salta, supera los 55 años y acredita más de dos décadas de carrera pública ininterrumpida.

La distinción se enmarca en la Ley N° 6475 y su modificación posterior, que establecen un régimen especial para creadores e intérpretes locales. El objetivo central radica en preservar y proyectar el patrimonio cultural de la provincia.

Chaqueño Palavecino
Chaqueño Palavecino.

Chaqueño Palavecino.

El destino solidario del ingreso mensual

El músico sostuvo que el dinero tendrá un impacto directo en sus actividades solidarias. En sus declaraciones, explicó que suele cubrir gastos sociales con recursos propios, por lo que este ingreso permitirá reforzar esa tarea.

También indicó que, hasta el momento, no recibió detalles administrativos formales sobre la implementación del beneficio. Sin embargo, dejó en claro que la decisión sobre el destino de los fondos ya se encuentra definida.

El Chaqueño remarcó que la ayuda a sectores vulnerables forma parte de su compromiso desde hace años. En ese sentido, vinculó el reconocimiento con la posibilidad de ampliar ese alcance.

Una figura central del folclore argentino

Con más de 40 años de trayectoria, el artista se consolidó como uno de los referentes del folclore nacional. Su repertorio, ligado a las raíces del norte argentino, logró trascender generaciones y escenarios.

A lo largo de su carrera, mantuvo una fuerte conexión con las tradiciones culturales de Salta y la región. Esa identidad aparece como uno de los ejes valorados en la distinción otorgada por el Gobierno provincial.

El cantante también hizo referencia al tiempo que demandó el trámite para acceder al reconocimiento. Según expresó, el proceso se extendió durante más de una década hasta su aprobación definitiva.

Embed - Chaqueño Palavecino - Amor Salvaje

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salud mental: "La franja etaria más afectada está entre los 15 a 25 años de edad"

Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectados en Argentina

La mesa política respalda a Manuel Adorni antes de su informe en Diputados

Así es el pueblo con suelos de origen volcánico para hacer trekking y conectar con la naturaleza

Así está el Paso de Jama este lunes 27 de abril por el mal tiempo

Lo que se lee ahora
Salud mental. video
Flagelo.

Salud mental: "La franja etaria más afectada está entre los 15 a 25 años de edad"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Jujuy.

Confirmaron en Jujuy el cronograma de pagos de mayo 2026

Choque y corte total entre Maimará y Tilcara.
Jujuy.

Ruta 9: chocaron dos autos entre Maimará y Tilcara

Receta de los Bifes a la criolla Un plato tradicional para elaborar en tu cocina siguiendo estas recomendaciones.
Sociedad.

Bifes a la criolla, la receta ideal para arrancar una semana de lluvias

Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata
País.

Detuvieron un colectivo en Salta que había salido de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA)  video
Jujuy.

Olor nauseabundo, un problema que sigue en el aire

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel