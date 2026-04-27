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27 de abril de 2026 - 12:43
País.

Así está el Paso de Jama este lunes 27 de abril por el mal tiempo

Desde Seguridad Vial informaron cuál es el estado del paso fronterizo que une Argentina y Chile a causa del mal tiempo que se registra este lunes 27 de abril.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
PASO FRONTERIZO JAMA NUBLADO

El Paso de Jama se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tránsito este lunes 27 de abril, a pesar del mal tiempo registrado en Jujuy. Según la información oficial, la ruta está transitable, con clima despejado y una temperatura de -3°C.

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Cómo está el Paso de Jama este lunes

El estado de transitabilidad en el Paso Fronterizo de Jama, que conecta Argentina con Chile, se mantiene habilitado en ambos sentidos para todo tránsito.

De acuerdo al reporte, el tramo comprendido entre el kilómetro 43 y el kilómetro 157 se encuentra transitable.

Clima y temperatura en la zona

En la zona del paso fronterizo, el clima se presenta despejado durante la jornada de este lunes 27 de abril.

La temperatura informada es de -3°C, por lo que se recomienda circular con precaución por las condiciones propias de la zona de altura.

Horarios de habilitación

  • La habilitación del Paso de Jama rige de 08:00 a 20:00, hora argentina.
  • En tanto, para Chile, el horario informado es de 07:00 a 19:00.

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