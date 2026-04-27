martes 28 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de abril de 2026 - 21:35
País.

Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectados en Argentina

El grupo sanguíneo Gerbich negativo requiere donantes específicos y su detección es clave para evitar reacciones graves.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectadosen Argentina

Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectados en Argentina

Seis casos del grupo sanguíneo Gerbich negativo fueron detectados en Argentina, en un hallazgo considerado de alto impacto para la medicina transfusional. La confirmación fue realizada por el Hospital Nacional Posadas y, entre los casos identificados, tres corresponden a mujeres embarazadas.

Lee además
Baja la donación de sangre en Argentina aunque Jujuy se mantiene por encima de la media
Salud.

Baja la donación de sangre en Argentina aunque Jujuy se mantiene por encima de la media
Se necesitan 15 dadores de sangre urgente para Cristian Rubén Soria
Salud.

Bajó la donación de sangre en Jujuy y piden más voluntarios

La validación molecular se logró mediante un trabajo conjunto con la Cruz Roja Internacional de Japón, considerada un centro de referencia mundial en la especialidad. El hallazgo fue informado este lunes y marca un avance importante para la identificación de grupos sanguíneos raros en el país.

Según indicó un informe del Ministerio de Salud, el equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas llegó a este descubrimiento a partir de estudios clínicos y serológicos de alta complejidad. En ese centro ya se había identificado a más del 50% de los donantes con fenotipos raros del país.

Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectados en Argentina
Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectados en Argentina

Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectados en Argentina

Qué es el grupo sanguíneo Gerbich negativo

El Gerbich negativo es un tipo de sangre poco frecuente que se caracteriza por la ausencia de antígenos Gerbich, también conocidos como Ge, en los glóbulos rojos. Las personas que tienen este grupo sanguíneo requieren donantes específicos al momento de recibir transfusiones. Por eso, su detección resulta clave para evitar complicaciones graves.

Desde la cartera sanitaria señalaron que los grupos sanguíneos raros aparecen en menos de una persona cada mil y, en algunos casos, pueden presentarse en uno entre millones. Una transfusión incompatible puede provocar reacciones inmunológicas severas, por lo que el trabajo de los centros especializados y los registros de donantes poco frecuentes es fundamental.

Tres de los casos corresponden a embarazadas

Entre los seis casos confirmados hay tres pacientes embarazadas. En estos casos, la detección resulta especialmente importante para prevenir la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido. También fueron identificadas dos hermanas a partir de un estudio familiar y un donante voluntario, considerado un hallazgo clave para el sistema de donación.

La confirmación fue posible gracias al análisis conjunto con la Cruz Roja de Japón, que permitió validar los resultados bajo estándares genéticos internacionales.

El Hospital Posadas busca desarrollar tecnología propia

A partir de esta colaboración internacional, el Hospital Posadas avanza en el desarrollo de tecnología molecular propia para detectar estos fenotipos en Argentina de manera autónoma. El objetivo es acelerar los diagnósticos y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante casos de alta complejidad transfusional.

El avance no solo mejora la seguridad de las transfusiones, sino que también posiciona a la Argentina en el mapa de la inmunohematología de alta complejidad a nivel global.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Baja la donación de sangre en Argentina aunque Jujuy se mantiene por encima de la media

Bajó la donación de sangre en Jujuy y piden más voluntarios

Abra Pampa: tenía 1.60 de alcohol en sangre, chocó y atropelló a una mujer

Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

La mesa política respalda a Manuel Adorni antes de su informe en Diputados

Lo que se lee ahora
asi esta el paso de jama este lunes 27 de abril por el mal tiempo
País.

Así está el Paso de Jama este lunes 27 de abril por el mal tiempo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Jujuy.

Confirmaron en Jujuy el cronograma de pagos de mayo 2026

Incendios en Jujuy.
Policiales.

Trágico: se incendiaron dos casas en Jujuy y murieron dos personas

Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Tarija.
Mundo.

Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Bolivia y hay un detenido: reclaman justicia

Ingreso ola polar
País.

Ingresó una masa de aire frío de origen polar en Argentina: el pronóstico en Jujuy

Día Grande de Jujuy. Un grupo de gauchos marcha en la conmemoración de la Batalla de León. (Imagen de archivo) video
Jujuy.

Día Grande de Jujuy: la victoria de las fuerzas jujeñas en la Batalla de León

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel