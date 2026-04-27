Seis casos del grupo sanguíneo Gerbich negativo fueron detectados en Argentina, en un hallazgo considerado de alto impacto para la medicina transfusional. La confirmación fue realizada por el Hospital Nacional Posadas y, entre los casos identificados, tres corresponden a mujeres embarazadas.
La validación molecular se logró mediante un trabajo conjunto con la Cruz Roja Internacional de Japón, considerada un centro de referencia mundial en la especialidad. El hallazgo fue informado este lunes y marca un avance importante para la identificación de grupos sanguíneos raros en el país.
Según indicó un informe del Ministerio de Salud, el equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas llegó a este descubrimiento a partir de estudios clínicos y serológicos de alta complejidad. En ese centro ya se había identificado a más del 50% de los donantes con fenotipos raros del país.
Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectados en Argentina
Seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo fueron detectados en Argentina
Qué es el grupo sanguíneo Gerbich negativo
El Gerbich negativo es un tipo de sangre poco frecuente que se caracteriza por la ausencia de antígenos Gerbich, también conocidos como Ge, en los glóbulos rojos. Las personas que tienen este grupo sanguíneo requieren donantes específicos al momento de recibir transfusiones. Por eso, su detección resulta clave para evitar complicaciones graves.
Desde la cartera sanitaria señalaron que los grupos sanguíneos raros aparecen en menos de una persona cada mil y, en algunos casos, pueden presentarse en uno entre millones. Una transfusión incompatible puede provocar reacciones inmunológicas severas, por lo que el trabajo de los centros especializados y los registros de donantes poco frecuentes es fundamental.
Tres de los casos corresponden a embarazadas
Entre los seis casos confirmados hay tres pacientes embarazadas. En estos casos, la detección resulta especialmente importante para prevenir la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido. También fueron identificadas dos hermanas a partir de un estudio familiar y un donante voluntario, considerado un hallazgo clave para el sistema de donación.
La confirmación fue posible gracias al análisis conjunto con la Cruz Roja de Japón, que permitió validar los resultados bajo estándares genéticos internacionales.
El Hospital Posadas busca desarrollar tecnología propia
A partir de esta colaboración internacional, el Hospital Posadas avanza en el desarrollo de tecnología molecular propia para detectar estos fenotipos en Argentina de manera autónoma. El objetivo es acelerar los diagnósticos y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante casos de alta complejidad transfusional.
El avance no solo mejora la seguridad de las transfusiones, sino que también posiciona a la Argentina en el mapa de la inmunohematología de alta complejidad a nivel global.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.