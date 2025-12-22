lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 20:30
Salud.

Baja la donación de sangre en Argentina aunque Jujuy se mantiene por encima de la media

Si bien Jujuy maneja otros números, Argentina atraviesa una caída de donantes voluntarios de sangre, esto ocasiona demoras en cirugías y tratamientos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Baja la donación de sangre en Argentina aunque Jujuy se mantiene por encima de la media

Baja la donación de sangre en Argentina aunque Jujuy se mantiene por encima de la media

Argentina: una caída silenciosa que ya se siente en los hospitales

Los números reflejan el problema de fondo: en el país solo el 42% dona de forma voluntaria, lejos del modelo 100% voluntario que impulsan OMS/OPS para garantizar seguridad transfusional. En paralelo, el propio Ministerio de Salud estima que si entre 3% y 5% de la población sana donara dos veces al año, se cubrirían las necesidades del sistema, pero la tendencia viene en baja.

La consecuencia es concreta: cuando la sangre escasea, aparecen demoras en cirugías programadas, interrupciones de tratamientos oncohematológicos y limitaciones para responder a urgencias. Y hay un dato que explica por qué la falta de “percepción” juega en contra: 9 de cada 10 personas podrían necesitar una transfusión en algún momento de su vida, pero esa posibilidad no se traduce en hábito de donar.

Las causas detrás del retroceso

Son muchas y diversas las causas detrás de esta merma sostenida en la donación de sangre a nivel nacional. hay que partir de que la sangre es un recurso finito, no se compra ni se reproduce en laboratorios por lo que el problema se vuelve crítico en emergencias: no alcanza con “salir a donar” cuando ya pasó algo, porque cada unidad requiere controles y disponibilidad recién “de un día para el otro”.

Entre los motivos del descenso aparecen los mitos y la desinformación (miedo a contagiarse, a “sentirse débil” o a que “no es seguro”), la cultura de donar solo por reposición ante un familiar, y factores sociales y económicos que hacen que mucha gente postergue lo no obligatorio.

A esto se suman cambios que recortan el universo de donantes: más tatuajes (con períodos de espera), más infecciones transmisibles que generan diferimientos, menor uso de preservativo por una percepción de menor riesgo, y hasta dietas más pobres por la crisis, con anemia o baja hemoglobina que impiden donar. Méndez también lo planteó sin rodeos: “los jóvenes, en general, no van a donar”.

Campaña de donación de sangre
Se necesitan 15 dadores de sangre urgente para Cristian Rubén Soria

Se necesitan 15 dadores de sangre urgente para Cristian Rubén Soria

Jujuy: arriba de la media, pero fin de año es crítico

En Jujuy, la realidad muestra un contraste: según explicó en declaraciones recientes a Canal 4 la referente del Centro Regional de Hemoterapia, Ivonne Ruiz Huidobro, la baja de donantes “seguramente es una realidad” en el país, pero la provincia sostiene el trabajo hacia el modelo de donación voluntaria y habitual, el que más garantiza seguridad transfusional.

La referente del área, remarcó que Jujuy está por arriba de la media nacional en donación voluntaria, aunque reconoció que hay épocas difíciles —fiestas de fin de año y carnaval— donde baja la predisposición a donar y por eso se refuerzan estrategias para asegurar stock para toda la red provincial.

Ese trabajo se apoya fuerte en campañas y presencia territorial. Si bien se llevan adelante operativos de concientización y donación de sangre con colectas que favorecen la cultura de la donación voluntaria; existe una realidad, " tras la pandemia cuesta más sumar donantes con una sociedad más individualista”, con vínculos más fragmentados, "sin embargo Jujuy sigue siendo una comunidad solidaria: el desafío es convertir esa solidaridad en un hábito".

Donación de Sangre Grupo y Factor

La clave, tanto a nivel nacional como provincial, es la concientización sostenida: desarmar mitos con información clara, facilitar el acceso (horarios amplios, operativos en plazas y eventos) y reforzar la idea de que donar no es un “favor” ocasional, sino una práctica comunitaria que sostiene cirugías, partos, emergencias y tratamientos. En Jujuy, quienes quieran sumarse pueden donar en el Centro Regional (Alto Comedero) de lunes a viernes de 7 a 19 y sábados de 8 a 13, y también comunicarse al 388-456-7154 (línea activa en días hábiles).

