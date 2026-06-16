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16 de junio de 2026 - 13:10
Jujuy.

Confirmado: el cronograma de pagos del aguinaldo en Jujuy en junio 2026

Finalmente se conoció el cronograma de pagos del aguinaldo a los empleados estatales de Jujuy en junio 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cuándo pagan el aguinaldo y cómo calcularlo.

Cuándo pagan el aguinaldo y cómo calcularlo.

Este mediodía se confirmó el cronograma de pagos del aguinaldo para los empleados estatales de Jujuy en junio 2026. Mirá cuándo cobrás y cómo calcular el monto correspondiente al medio Sueldo Anual Complementario (SAC).

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Cronograma de pagos del aguinaldo en junio 2026

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¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo, denominado formalmente Sueldo Anual Complementario (SAC), es un derecho laboral que perciben los trabajadores registrados en Argentina. Consiste en un pago adicional al salario habitual y busca reforzar los ingresos de los empleados durante el año.

La legislación establece que este beneficio se abona en dos cuotas: una durante el primer semestre y otra en el segundo. De esta manera, los trabajadores reciben un ingreso extra que complementa su remuneración mensual.

Cómo se determina el monto del aguinaldo

Para calcular el aguinaldo se toma como base el sueldo más alto cobrado por el trabajador dentro de cada semestre.

El importe equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio para la primera cuota, y entre julio y diciembre para la segunda. En el cálculo se incluyen los conceptos remunerativos que integran el salario.

Cuando el empleado no prestó servicios durante todo el período semestral, el SAC se liquida de manera proporcional, en función de los meses efectivamente trabajados.

Qué descuentos pueden aplicarse

Al igual que ocurre con el salario mensual, el aguinaldo puede estar alcanzado por distintos descuentos previstos por la normativa laboral y previsional.

Entre las retenciones más habituales se encuentran los aportes destinados al sistema jubilatorio y a la obra social. Además, pueden existir otros descuentos según el convenio, la actividad o la situación particular de cada trabajador.

El impacto de estas deducciones depende del régimen laboral aplicable y de las disposiciones vigentes al momento de efectuar la liquidación del beneficio.

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