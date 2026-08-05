¿Cuál es la diferencia entre adoptar y ser una "Familia que Cuida" en Jujuy?

Muchas personas creen que convertirse en una "Familia que Cuida" puede ser el primer paso para adoptar a un niño. Sin embargo, desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Jujuy aclararon que se trata de dos procesos completamente diferentes y que, incluso, quienes participan del programa de acogimiento no pueden estar inscriptos en el Registro de Adoptantes .

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En una entrevista con TodoJujuy , las autoridades explicaron que el programa "Familias que Cuidan" está pensado para brindar un hogar de manera transitoria a niños, niñas y adolescentes que debieron ser separados de su familia por una medida excepcional de protección, mientras se trabaja para resolver su situación.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte , explicó que las familias de acogimiento reciben temporalmente a niños cuyos derechos fueron vulnerados. "Cuando hay niños a quienes se les vulneran los derechos, por medio de una medida excepcional podemos pedir a familias que cuidan que los tengan durante tres meses, plazo que puede extenderse hasta seis meses", señaló.

El objetivo es que los niños permanezcan en un entorno familiar y no en una institución mientras el Estado interviene para garantizar sus derechos.

¿Por qué no pueden adoptar?

Uno de los puntos que más remarcaron las funcionarias es que el programa no constituye un camino hacia la adopción. "Uno de los requisitos para ser familias que cuidan es no estar inscripto en el Registro de Adoptantes. Muchas personas creen que es un paso más para llegar a la adopción y no es así", explicó Iriarte.

Esto responde a que el acogimiento familiar tiene un objetivo diferente: brindar protección temporal a un niño que mantiene una situación legal y familiar en proceso de resolución. Por ese motivo, las personas que desean adoptar deben realizar el trámite correspondiente ante el Registro Único de Postulantes a Guarda con Fines Adoptivos, un procedimiento independiente.

Adopción y acogimiento: dos caminos distintos

Mientras que la adopción busca conformar una familia de manera permanente mediante un proceso judicial, el programa "Familias que Cuidan" ofrece un hogar transitorio hasta que el niño pueda regresar con su familia de origen o, si corresponde, avanzar posteriormente en un proceso de adoptabilidad. "Son niños que tienen familia y que, por alguna razón, fueron alejados para proteger sus derechos", remarcó la secretaria.

Cómo postularse para ser una "Familia que Cuida"

Las personas interesadas deben tener entre 25 y 75 años, no registrar antecedentes penales ni figurar en el Registro de Deudores Alimentarios y contar con un buen estado de salud. Además, atraviesan entrevistas y evaluaciones realizadas por un equipo interdisciplinario antes de ser incorporadas al programa.

Quienes deseen sumarse pueden acercarse a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ubicada en Senador Pérez 581, o completar el formulario disponible a través de los canales oficiales del Gobierno de Jujuy.