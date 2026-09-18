Cinco películas sobre trabajo doméstico y desigualdad

Este ranking reúne cinco películas que convierten esa cercanía en una herramienta para hablar de desigualdad . El criterio no es cuál tiene el conflicto más dramático, sino cuál logra mostrar con mayor precisión cómo el trabajo doméstico mezcla salario, afecto, dependencia y diferencia de clase. Historias cruzadas forma parte de la selección porque pone esa relación en primer plano, aunque otras películas la llevan hacia zonas más íntimas o incómodas.

Ambientada en el sur de Estados Unidos durante los años sesenta, Historias cruzadas observa el vínculo entre mujeres blancas de clase media y las trabajadoras negras que sostienen buena parte de sus hogares . La desigualdad no aparece únicamente en el salario o en las tareas, sino también en reglas cotidianas que determinan quién puede entrar a ciertos espacios y quién debe mantenerse apartado.

La película resulta efectiva para un público amplio porque muestra cómo una estructura social se vuelve normal a fuerza de repetición. Cocinar, cuidar niños o limpiar parecen tareas domésticas ordinarias, pero alrededor de ellas se construyen jerarquías raciales y de clase mucho más profundas.

Su principal aporte dentro de este ranking está en mostrar que la intimidad no elimina la discriminación. Una trabajadora puede formar parte central de la vida de una familia y, al mismo tiempo, permanecer excluida de la igualdad básica que esa cercanía podría sugerir.

4. Cama adentro: cuando la relación laboral se sostiene sobre una vieja dependencia

La argentina Cama adentro, dirigida por Jorge Gaggero, trabaja sobre una escala mucho más pequeña. En lugar de observar una estructura social amplia, concentra la mirada en la relación entre una mujer de clase alta y la empleada doméstica que la acompaña desde hace años.

Lo interesante es que la película evita presentar el vínculo como una simple oposición entre patrona y trabajadora. Hay cariño, costumbre, necesidad mutua y una historia compartida, pero nada de eso borra la desigualdad que organiza la relación.

Ese punto resulta especialmente reconocible en América Latina, donde muchas relaciones laborales dentro del hogar se describen como “familiares”. La palabra puede expresar afecto genuino, pero también esconder una pregunta incómoda: si alguien es “como de la familia”, ¿por qué sigue ocupando un lugar tan distinto dentro de esa misma casa?

Cama adentro trabaja precisamente sobre esa contradicción sin necesidad de convertirla en discurso.

3. La nana: vivir en la casa no significa pertenecer

La película chilena La nana, de Sebastián Silva, se concentra en una empleada doméstica que lleva muchos años trabajando para la misma familia. El hogar donde trabaja es también el espacio alrededor del cual se organizó gran parte de su vida.

Esa permanencia genera una situación ambigua. La trabajadora conoce las rutinas familiares, participa de la crianza y ocupa un lugar cotidiano que difícilmente podría considerarse externo. Sin embargo, sigue existiendo una frontera entre quienes habitan la casa como propietarios y quien está allí porque trabaja.

La película utiliza muy bien los espacios para mostrar esa diferencia. Habitaciones, pasillos y zonas comunes no son neutrales: indican quién puede instalarse, quién sirve y quién tiene derecho a decidir.

Más que discutir grandes estructuras económicas, La nana observa cómo una jerarquía puede incorporarse a la personalidad. Después de años dentro de una relación desigual, separar trabajo, identidad y afecto deja de ser sencillo.

2. Una segunda madre: la desigualdad también se aprende dentro de la casa

La brasileña Una segunda madre, dirigida por Anna Muylaert, parte de una situación frecuente: una trabajadora doméstica que vive en la casa de sus empleadores y mantiene con la familia un vínculo de enorme cercanía.

Lo que vuelve especialmente aguda a la película es su atención a las reglas no escritas. Nadie necesita explicar todo el tiempo quién pertenece a qué clase social porque el propio funcionamiento de la casa ya lo señala. Hay lugares donde algunos entran con naturalidad y otros deben pedir permiso; objetos que parecen compartidos pero no lo están; gestos aparentemente amables que conservan una distancia precisa.

La desigualdad aparece entonces como algo aprendido. Los personajes saben, incluso sin decirlo, dónde debería ubicarse cada uno.

La película cuestiona ese orden mediante pequeñas fricciones cotidianas, sin depender de grandes discursos. Su fuerza está en mostrar que una jerarquía puede parecer perfectamente natural hasta que alguien decide dejar de obedecer sus códigos implícitos.

1. Roma: cuando la casa entera depende de un trabajo que casi no mira

En Roma, Alfonso Cuarón coloca el trabajo doméstico en el centro de la vida familiar sin separarlo del contexto social que rodea a los personajes. La protagonista trabaja, cuida, limpia y acompaña, pero la película también la observa cuando deja de estar definida únicamente por las necesidades de la familia empleadora.

Esa diferencia es fundamental. Muchas películas muestran a las trabajadoras domésticas en función de quienes las contratan; Roma insiste en que existe una vida completa más allá de ese vínculo. La cercanía afectiva puede ser profunda, pero convive con diferencias materiales que nunca desaparecen.

También importa cómo está filmada la casa. Las tareas repetidas, los desplazamientos entre habitaciones y la atención constante a las necesidades ajenas permiten entender cuánto trabajo sostiene una aparente normalidad familiar.

La desigualdad no necesita ser anunciada porque está distribuida en el espacio, el tiempo y las responsabilidades.

Cinco maneras de mirar una relación que parece privada

Las cinco películas parten de contextos distintos, pero comparten una pregunta: qué significa trabajar en el espacio más íntimo de otra persona sin ocupar dentro de él la misma posición.

Historias cruzadas conecta trabajo doméstico y segregación racial; Cama adentro examina la dependencia construida durante años; La nana se concentra en la identidad de quien prácticamente vive para una familia ajena; Una segunda madre desarma los códigos de clase que organizan una casa; y Roma muestra la distancia entre afecto y verdadera igualdad.

Juntas dejan una idea difícil de ignorar: el hogar puede parecer un espacio privado, pero nunca está aislado de las relaciones sociales que existen afuera. Quién limpia, quién cuida, quién descansa y quién decide también dicen mucho sobre cómo una sociedad distribuye el tiempo, el poder y las oportunidades.

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