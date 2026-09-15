Tarta de jamón y queso sin huevo: una receta fácil y lista en pocos minutos

La tarta de jamón y queso es una receta sencilla y versátil para solucionar una comida sin demasiadas complicaciones, ya sea durante la cena, como vianda o en una ocasión informal. Puede consumirse caliente, apenas salida del horno, a temperatura ambiente o fría, y permite usar productos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.
En Argentina, este tipo de preparaciones ocupa un lugar frecuente dentro del menú cotidiano de las familias. Las tartas saladas se caracterizan por su practicidad y facilidad de elaboración, además de ofrecer la posibilidad de variar los rellenos y adaptarlos a diferentes gustos sin necesidad de seguir un procedimiento demasiado extenso.
Receta de tarta de jamón y queso sin huevo
Para preparar una tarta de jamón y queso sin huevo, se utiliza una tapa de masa para tarta como base y un relleno compuesto por jamón cocido, mozzarella, queso crema y crema de leche. A diferencia de otras versiones, esta preparación prescinde del huevo para unir los ingredientes. Todo se lleva al horno hasta conseguir una masa bien dorada y un relleno suave, cremoso y homogéneo.
Tiempo de preparación
Tiempo activo: 10 minutos.
Tiempo de cocción: 25 minutos.
Tiempo total: 35 minutos.
Ingredientes
- 1 tapa de masa para tarta.
- 250 gr de jamón cocido, cortado en tiritas.
- 300 gr de mozzarella, rallada o cortada en cubos pequeños.
- 2 tomates (opcional)
- 100 gr de queso crema.
- 100 cc de crema de leche.
- 1 cucharada de maicena.
- 1 cucharadita de mostaza.
- 1 cucharadita de orégano.
- 1 pizca de nuez moscada.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
- 1 cucharadita de aceite o manteca para el molde.
Cómo hacer tarta de jamón y queso sin huevo, paso a paso
- Llevar el horno a 200 °C y dejarlo precalentando. Mientras tanto, untar con una fina capa de aceite o manteca una tartera de entre 26 y 28 cm de diámetro.
- Extender la tapa de masa dentro del molde, procurando que quede bien adherida tanto a la superficie como a los laterales. Luego, realizar varios agujeros en la base con un tenedor.
- En un recipiente amplio, integrar el queso crema, la crema de leche y la maicena, mezclando hasta conseguir una preparación uniforme y sin grumos.
- Sumar la mostaza, el orégano, la nuez moscada, junto con una pizca de sal y pimienta, y combinar todos los ingredientes hasta incorporarlos.
Tarta de jamón y queso sin huevo: una receta fácil y lista en pocos minutos
- Incorporar el jamón cocido y la mozzarella a la preparación y revolver hasta conseguir que ambos ingredientes queden bien repartidos en la mezcla.
- Verter el relleno sobre la masa ya dispuesta en el molde. De manera opcional, sumar el tomate y utilizar una cuchara para nivelar la superficie.
- Cocinar en el horno durante aproximadamente 25 minutos, hasta que la masa adquiera un tono dorado y el queso se encuentre totalmente derretido. El calor elevado favorece una base más crocante y ayuda a conservar el relleno sin un exceso de líquido.
- Sacar la tarta del horno y esperar unos 5 minutos antes de porcionarla. Este tiempo de reposo permite que la preparación tome mayor consistencia y reduce el riesgo de que se desarme al momento de servir.
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