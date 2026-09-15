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15 de septiembre de 2026 - 20:47
Sociedad.

Tarta de jamón y queso sin huevo: una receta fácil y lista en pocos minutos

Una alternativa práctica y deliciosa para resolver el almuerzo del fin de semana con pocos ingredientes y una preparación sencilla.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tarta de jamón y queso sin huevo: una receta fácil y lista en pocos minutos

Tarta de jamón y queso sin huevo: una receta fácil y lista en pocos minutos

La tarta de jamón y queso es una receta sencilla y versátil para solucionar una comida sin demasiadas complicaciones, ya sea durante la cena, como vianda o en una ocasión informal. Puede consumirse caliente, apenas salida del horno, a temperatura ambiente o fría, y permite usar productos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

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En Argentina, este tipo de preparaciones ocupa un lugar frecuente dentro del menú cotidiano de las familias. Las tartas saladas se caracterizan por su practicidad y facilidad de elaboración, además de ofrecer la posibilidad de variar los rellenos y adaptarlos a diferentes gustos sin necesidad de seguir un procedimiento demasiado extenso.

Receta de tarta de jamón y queso sin huevo

Para preparar una tarta de jamón y queso sin huevo, se utiliza una tapa de masa para tarta como base y un relleno compuesto por jamón cocido, mozzarella, queso crema y crema de leche. A diferencia de otras versiones, esta preparación prescinde del huevo para unir los ingredientes. Todo se lleva al horno hasta conseguir una masa bien dorada y un relleno suave, cremoso y homogéneo.

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo total: 35 minutos.

Ingredientes

  • 1 tapa de masa para tarta.
  • 250 gr de jamón cocido, cortado en tiritas.
  • 300 gr de mozzarella, rallada o cortada en cubos pequeños.
  • 2 tomates (opcional)
  • 100 gr de queso crema.
  • 100 cc de crema de leche.
  • 1 cucharada de maicena.
  • 1 cucharadita de mostaza.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • 1 pizca de nuez moscada.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • 1 cucharadita de aceite o manteca para el molde.

Cómo hacer tarta de jamón y queso sin huevo, paso a paso

  • Llevar el horno a 200 °C y dejarlo precalentando. Mientras tanto, untar con una fina capa de aceite o manteca una tartera de entre 26 y 28 cm de diámetro.
  • Extender la tapa de masa dentro del molde, procurando que quede bien adherida tanto a la superficie como a los laterales. Luego, realizar varios agujeros en la base con un tenedor.
  • En un recipiente amplio, integrar el queso crema, la crema de leche y la maicena, mezclando hasta conseguir una preparación uniforme y sin grumos.
  • Sumar la mostaza, el orégano, la nuez moscada, junto con una pizca de sal y pimienta, y combinar todos los ingredientes hasta incorporarlos.
Tarta de jamón y queso sin huevo: una receta fácil y lista en pocos minutos

Tarta de jamón y queso sin huevo: una receta fácil y lista en pocos minutos

  • Incorporar el jamón cocido y la mozzarella a la preparación y revolver hasta conseguir que ambos ingredientes queden bien repartidos en la mezcla.
  • Verter el relleno sobre la masa ya dispuesta en el molde. De manera opcional, sumar el tomate y utilizar una cuchara para nivelar la superficie.
  • Cocinar en el horno durante aproximadamente 25 minutos, hasta que la masa adquiera un tono dorado y el queso se encuentre totalmente derretido. El calor elevado favorece una base más crocante y ayuda a conservar el relleno sin un exceso de líquido.
  • Sacar la tarta del horno y esperar unos 5 minutos antes de porcionarla. Este tiempo de reposo permite que la preparación tome mayor consistencia y reduce el riesgo de que se desarme al momento de servir.

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