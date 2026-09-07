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7 de septiembre de 2026 - 17:30
Sociedad.

Milhojas de manzana y canela: una receta fácil y crocante para acompañar la merienda

El hojaldre dorado se combina con el sabor dulce de la manzana y el toque aromático de la canela en un postre sencillo de preparar para disfrutar en familia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta: milhojas de manzana y canela combina capas de hojaldre horneado con fruta laminada sobre un plato espolvoreado.

Receta: milhojas de manzana y canela combina capas de hojaldre horneado con fruta laminada sobre un plato espolvoreado.

Con ingredientes simples y sin necesidad de dedicar demasiado tiempo a la cocina, se puede preparar un postre delicioso y atractivo: las milhojas de manzana y canela, una alternativa capaz de conquistar distintos paladares. Esta receta se caracteriza especialmente por la combinación de diferentes texturas, que le aporta un atractivo particular.

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Además, propone una forma original de consumir fruta, incorporándola a la alimentación cotidiana sin resignar un resultado sabroso y tentador.

La combinación de la textura tierna de la manzana con las capas doradas y crocantes del hojaldre convierte a estas milhojas de manzana y canela en una opción dulce difícil de resistir. En cada porción se encuentran el sabor dulce de la fruta, su frescura y el perfume envolvente de la canela, una mezcla que remite inmediatamente a la calidez del hogar.

De origen e inspiración francesa, esta preparación resulta adecuada tanto para acompañar una merienda especial como para compartir durante reuniones y celebraciones familiares. Para completar la experiencia, puede servirse junto a una taza de café.

Receta de milhojas de manzana y canela

Este postre se prepara alternando láminas de hojaldre previamente horneadas con finas rodajas de manzana, que se condimentan con canela para aportarles aroma y sabor.

Como terminación, se puede añadir azúcar glas o mermelada, un detalle que realza tanto el aspecto brillante como el gusto de la preparación. El procedimiento se basa principalmente en hornear el hojaldre y luego ensamblar las distintas capas hasta formar las milhojas.

Tiempo de preparación

La elaboración demanda 55 minutos en total, repartidos entre las distintas etapas del proceso:

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de hojaldre (mejor si es rectangular)
  • 3 manzanas (mejor tipo reineta o golden)
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 huevo (para pincelar)
  • 2 cucharadas de mermelada de albaricoque o melocotón (opcional para brillo)
  • Azúcar glas para espolvorear (opcional)
  • Zumo de 1/2 limón

Cómo hacer milhojas de manzana y canela, paso a paso

  • Lleva el horno a una temperatura de 200 ºC, con calor tanto en la parte superior como inferior, y déjalo precalentando.
  • Quita la piel y el centro de las manzanas y córtalas en rodajas muy delgadas. Colócalas en un recipiente y suma el zumo de limón para evitar que se oscurezcan.
  • Desenrolla el hojaldre sobre una hoja de papel vegetal y divídelo en tres secciones del mismo tamaño.
  • Dispón una de las porciones sobre la bandeja de cocción. Distribuye encima una capa delgada de manzana y completa con una lluvia de azúcar y canela.
  • Continúa armando las capas: añade una segunda porción de hojaldre, distribuye nuevamente manzana y espolvorea con azúcar y canela. Finalmente, coloca encima la tercera y última lámina.
  • Bate un huevo y utiliza la preparación para pintar toda la superficie del hojaldre.
  • Hacé pequeños agujeros sobre la parte superior con un tenedor, procurando no perforarla demasiado, para impedir que el hojaldre se infle en exceso durante la cocción.
  • Introduce la preparación en el horno y cocina durante 30 a 35 minutos, hasta comprobar que el hojaldre haya adquirido un tono dorado y uniforme.
  • Retira la bandeja del horno y, mientras el postre todavía está caliente, cubre la superficie con mermelada previamente calentada, en caso de utilizarla, para conseguir un acabado brillante.
  • Espera a que la preparación se enfríe por completo y, justo antes de llevarla a la mesa, termina con una ligera capa de azúcar glas.

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