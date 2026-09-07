Milhojas de manzana y canela: una receta fácil y crocante para acompañar la merienda

Receta: milhojas de manzana y canela combina capas de hojaldre horneado con fruta laminada sobre un plato espolvoreado.

Con ingredientes simples y sin necesidad de dedicar demasiado tiempo a la cocina, se puede preparar un postre delicioso y atractivo: las milhojas de manzana y canela, una alternativa capaz de conquistar distintos paladares. Esta receta se caracteriza especialmente por la combinación de diferentes texturas, que le aporta un atractivo particular.

Además, propone una forma original de consumir fruta, incorporándola a la alimentación cotidiana sin resignar un resultado sabroso y tentador.

La combinación de la textura tierna de la manzana con las capas doradas y crocantes del hojaldre convierte a estas milhojas de manzana y canela en una opción dulce difícil de resistir. En cada porción se encuentran el sabor dulce de la fruta, su frescura y el perfume envolvente de la canela, una mezcla que remite inmediatamente a la calidez del hogar.

De origen e inspiración francesa, esta preparación resulta adecuada tanto para acompañar una merienda especial como para compartir durante reuniones y celebraciones familiares. Para completar la experiencia, puede servirse junto a una taza de café.

Receta de milhojas de manzana y canela Este postre se prepara alternando láminas de hojaldre previamente horneadas con finas rodajas de manzana, que se condimentan con canela para aportarles aroma y sabor. Como terminación, se puede añadir azúcar glas o mermelada, un detalle que realza tanto el aspecto brillante como el gusto de la preparación. El procedimiento se basa principalmente en hornear el hojaldre y luego ensamblar las distintas capas hasta formar las milhojas. Tiempo de preparación La elaboración demanda 55 minutos en total, repartidos entre las distintas etapas del proceso: Preparación: 20 minutos

Cocción: 35 minutos Ingredientes 1 lámina de hojaldre (mejor si es rectangular)

3 manzanas (mejor tipo reineta o golden)

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de canela en polvo

1 huevo (para pincelar)

2 cucharadas de mermelada de albaricoque o melocotón (opcional para brillo)

Azúcar glas para espolvorear (opcional)

Zumo de 1/2 limón Cómo hacer milhojas de manzana y canela, paso a paso Lleva el horno a una temperatura de 200 ºC , con calor tanto en la parte superior como inferior , y déjalo precalentando .

a una temperatura de , con calor tanto en la parte , y déjalo . Quita la piel y el centro de las manzanas y córtalas en rodajas muy delgadas . Colócalas en un recipiente y suma el zumo de limón para evitar que se oscurezcan.

y el centro de las manzanas y córtalas en . Colócalas en un recipiente y suma el para evitar que se oscurezcan. Desenrolla el hojaldre sobre una hoja de papel vegetal y divídelo en tres secciones del mismo tamaño .

sobre una hoja de y divídelo en tres secciones del . Dispón una de las porciones sobre la bandeja de cocción. Distribuye encima una capa delgada de manzana y completa con una lluvia de azúcar y canela. Continúa armando las capas : añade una segunda porción de hojaldre , distribuye nuevamente manzana y espolvorea con azúcar y canela . Finalmente, coloca encima la tercera y última lámina .

: añade una segunda porción de , distribuye nuevamente y espolvorea con . Finalmente, coloca encima la . Bate un huevo y utiliza la preparación para pintar toda la superficie del hojaldre.

y utiliza la preparación para del hojaldre. Hacé pequeños agujeros sobre la parte superior con un tenedor, procurando no perforarla demasiado, para impedir que el hojaldre se infle en exceso durante la cocción .

sobre la parte superior con un tenedor, procurando no perforarla demasiado, para impedir que el hojaldre se . Introduce la preparación en el horno y cocina durante 30 a 35 minutos, hasta comprobar que el hojaldre haya adquirido un tono dorado y uniforme. Retira la bandeja del horno y, mientras el postre todavía está caliente , cubre la superficie con mermelada previamente calentada , en caso de utilizarla, para conseguir un acabado brillante .

y, mientras el postre todavía está , cubre la superficie con , en caso de utilizarla, para conseguir un . Espera a que la preparación se enfríe por completo y, justo antes de llevarla a la mesa, termina con una ligera capa de azúcar glas.

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