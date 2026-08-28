Salteado oriental casero: una receta fácil para disfrutar un plato sabroso y lleno de color

Esta receta de salteado oriental representa una receta sencilla y conveniente para preparar en casa cuando se busca un plato variado , con una interesante mezcla de consistencias, abundantes vegetales y sabores característicos de la gastronomía asiática .

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La unión de carne con distintas verduras , salsa de soja, ajo y jengibre da como resultado un plato fragante y lleno de sabor . Además, al realizarse mediante una cocción breve a alta temperatura , los vegetales mantienen gran parte de su firmeza y textura original.

Si quieres incorporar una propuesta diferente sin complicarte demasiado en la cocina, este salteado es una alternativa que puede destacar desde el primer momento por su combinación de sabores y texturas . A esto se suma su llamativa variedad de colores , que le aporta una presentación vistosa y convierte el plato en una opción especialmente agradable para servir.

Una de las principales características de este salteado de estilo oriental es que se cocina de manera rápida y continua . En lugar de someter los alimentos a una cocción prolongada , los distintos componentes permanecen durante pocos minutos en la sartén o wok y se remueven de forma constante, permitiendo que los sabores se combinen sin perder sus características.

La carne de res incorpora un contraste de consistencia respecto de los vegetales, mientras que ingredientes como la zanahoria, el pimiento, el brócoli y la calabacita aportan diferentes colores y texturas. Por su parte, la cebolla, el ajo y el jengibre se encargan de aportar intensidad y profundidad al aroma general del plato.

Uno de los aspectos más destacados de esta preparación es la combinación equilibrada de sus distintos componentes. Al cocinarse de manera breve, los vegetales pueden mantener cierta consistencia y un punto de firmeza, mientras que la salsa de soja funciona como elemento integrador, aportando sabor y cohesión al conjunto sin llegar a dominar ni disimular las cualidades propias de cada ingrediente.

Ingredientes y preparación del salteado oriental

Ingredientes:

300 gramos de carne de res en tiras

1 zanahoria

1 pimiento morrón

1 brócoli pequeño

1 calabacita

½ cebolla

2 dientes de ajo

3 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de aceite

1 cucharadita de jengibre rallado

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Ajonjolí al gusto

Preparación:

Enjuaga bien los vegetales y córtalos en láminas finas o en trozos de dimensiones parecidas, de modo que todos puedan cocinarse de manera pareja.

y córtalos en láminas finas o en trozos de dimensiones parecidas, de modo que todos puedan cocinarse de manera pareja. Pon una sartén grande o un wok sobre una hornalla a temperatura elevada y vierte el aceite para comenzar la preparación.

sobre una hornalla a temperatura elevada y vierte el aceite para comenzar la preparación. Suma las tiras de carne de res que hayas preparado previamente y cocínalas hasta que adquieran una coloración uniforme y lleguen al grado de cocción que prefieras.

que hayas preparado previamente y cocínalas hasta que adquieran una coloración uniforme y lleguen al que prefieras. Incorpora posteriormente la cebolla, el ajo y el jengibre. Remueve todo durante algunos minutos para que sus aromas se liberen y se integren.

Por último, añade la zanahoria, el brócoli, el pimiento y la calabacita . Mantén la cocción a temperatura alta y revuelve de forma continua para evitar que los ingredientes se peguen y favorecer una cocción homogénea.

. Mantén la cocción a y revuelve de forma continua para evitar que los ingredientes se peguen y favorecer una cocción homogénea. Incorpora la salsa de soja a la preparación y remueve cuidadosamente hasta conseguir que se distribuya de manera uniforme entre la carne y los vegetales.

a la preparación y remueve cuidadosamente hasta conseguir que se distribuya de manera uniforme entre la carne y los vegetales. Añade pimienta según tu preferencia y prueba antes de agregar sal, ya que la salsa de soja contiene bastante sabor y podría hacer innecesario añadir más.

y prueba antes de agregar sal, ya que la salsa de soja contiene bastante sabor y podría hacer innecesario añadir más. Deja todo al fuego durante unos minutos adicionales , evitando prolongar demasiado la cocción para conservar cierta firmeza y consistencia en las verduras.

, evitando prolongar demasiado la cocción para conservar cierta en las verduras. Apaga la fuente de calor, lleva el salteado directamente a los platos y, como toque final, espolvorea una cantidad de ajonjolí a gusto.

El fuego alto es la clave para conseguir un buen resultado

Para conseguir que el salteado tenga una consistencia equilibrada, uno de los aspectos fundamentales es precalentar correctamente la sartén o el wok antes de incorporar los alimentos. Trabajar con una temperatura elevada permite que los ingredientes se cocinen en poco tiempo, ayudando a preservar su firmeza y evitando que los vegetales terminen excesivamente blandos.

Asimismo, es recomendable procurar que todas las verduras tengan un tamaño y grosor similares al momento de cortarlas. De esta forma, la cocción se desarrolla de manera más homogénea y se reduce el riesgo de que algunas piezas se cocinen en exceso mientras otras permanezcan todavía crudas o requieran más tiempo sobre el fuego.

Remover los ingredientes de manera continua mientras se cocinan favorece una distribución uniforme de la temperatura y ayuda a que la salsa de soja impregne de forma equilibrada cada componente del plato.

Una vez terminada la cocción, el ajonjolí puede utilizarse como decoración y aportar el detalle definitivo a la presentación. El resultado es un salteado de inspiración oriental que combina tonalidades, fragancias y diferentes consistencias, logrando transformar una comida sencilla de todos los días en una propuesta mucho más atractiva y especial.