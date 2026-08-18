Tortas fritas sin grasa: una receta fácil para preparar en tu cocina

Las tortas fritas , uno de los grandes emblemas de la cocina argentina , se convirtieron con el paso del tiempo en una preparación sumamente versátil . Aunque pueden consumirse en diferentes momentos del día, tienen un vínculo especial con las jornadas de lluvia , cuando suelen aparecer como una tradición infaltable para acompañar las tardes en casa.

Esta preparación, presente en las mesas argentinas desde hace varias generaciones , se caracteriza por su gran variedad de posibilidades, ya que puede disfrutarse tanto en versiones dulces como saladas .

A la hora de servirlas, admiten múltiples acompañamientos, como azúcar, dulce de leche, membrillo o queso untable , y resultan una alternativa ideal para la merienda de los más chicos , especialmente si se las combina con una taza de chocolate caliente .

La elaboración de las tortas fritas se caracteriza por ser práctica, veloz y sencilla , por lo que resultan una alternativa ideal para resolver una merienda o antojo sin demasiada planificación. Como su propia denominación indica, la receta tradicional implica una cocción mediante fritura y la utilización de materia grasa .

Sin embargo, quienes prefieren mantener este clásico de la gastronomía argentina dentro de su alimentación y, al mismo tiempo, cuidar su salud, también pueden optar por una versión preparada al horno y sin grasa.

Ingredientes para preparar tortas fritas sin grasa

La receta parte de una masa de sabor neutro, pensada para adaptarse a diferentes preferencias. Puede utilizarse para preparar tortas fritas en una versión dulce, acompañándolas con azúcar o mermelada, o bien disfrutarlas de manera salada, combinándolas con queso, fiambres u otros ingredientes similares.

250 gramos de harina leudante

250 gramos de harina común

4 cucharadas de manteca a temperatura ambiente

½ taza de agua tibia

2 cucharaditas de sal

Azúcar (si se quiere preparar tortas fritas dulces)

Paso a paso, cómo preparar tortas fritas

Tamizar los ingredientes secos: pasar las harinas por un colador o tamiz directamente dentro de un recipiente amplio , para eliminar posibles grumos .

pasar las por un colador o tamiz directamente dentro de un , para eliminar posibles . Sumar la manteca: incorporar la manteca previamente dejada a temperatura ambiente y mezclarla con las harinas .

incorporar la y mezclarla con las . Añadir el agua gradualmente: verter el agua de manera progresiva mientras se integran todos los componentes, evitando agregarla de una sola vez.

Condimentar con sal: incorporar las cucharadas de sal y distribuirlas bien en la preparación .

incorporar las y distribuirlas bien en la . Trabajar la masa: amasar con las manos durante unos minutos hasta conseguir una mezcla uniforme, suave y sin grumos .

amasar con las hasta conseguir una mezcla . Dejar descansar la masa: cubrir el bol o recipiente con papel film o con un repasador limpio y permitir que la preparación repose durante unos minutos.

cubrir el con papel film o con un y permitir que la preparación repose durante unos minutos. Calentar el horno: encender el horno con anticipación para que alcance la temperatura adecuada antes de comenzar la cocción.

encender el para que alcance la antes de comenzar la cocción. Preparar la placa: distribuir una pequeña cantidad de aceite sobre una fuente o placa para horno y colocarla dentro mientras el horno toma temperatura, de modo que también se caliente.

Volver a trabajar la masa: espolvorear un poco de harina sobre la mesada para evitar que la preparación se adhiera y luego retomar el amasado hasta dejarla lista para continuar con la receta .

espolvorear un poco de para evitar que la preparación se adhiera y luego retomar el amasado hasta dejarla . Formar las tortas fritas: dividir la masa en pequeñas porciones y estirar cada una con un palo de amasar o directamente con las manos, hasta obtener discos . Luego, realizar un orificio en el centro de cada pieza.

dividir la y estirar cada una con un o directamente con las manos, hasta obtener . Luego, realizar un de cada pieza. Llevar al horno: distribuir los discos sobre la placa previamente calentada y dejarlos cocinar durante aproximadamente dos minutos .

distribuir los sobre la placa previamente calentada y dejarlos cocinar durante aproximadamente . Cocinar por ambos lados: transcurrido ese tiempo, girar cada torta frita para que se dore del lado contrario y continuar la cocción hasta alcanzar el punto deseado.

Tips básicos para hacer tortas fritas esponjosas

Para obtener unas tortas fritas con una textura ideal, uno de los aspectos fundamentales es utilizar harina leudante durante la preparación de la masa, ya que este ingrediente favorece que el resultado final sea más liviano, aireado y esponjoso.

El reposo de la masa cumple un papel fundamental para que la harina pueda desarrollar correctamente su efecto, debido a que durante ese período los agentes leudantes comienzan a actuar y permiten que la preparación incorpore aire y aumente su volumen. Para favorecer este proceso y conseguir que la masa crezca en menos tiempo, es recomendable dejarla descansar en un lugar cálido.

Por otro lado, es fundamental emplear aceite nuevo y comprobar que haya alcanzado una temperatura elevada antes de disponer la masa sobre la placa y volver a introducirla en el horno. De esta manera, se favorece una cocción pareja y se evita que el aceite penetre en exceso en la preparación, permitiendo que el calor actúe principalmente sobre la superficie y la cocine de manera adecuada.

Como toque final, cubrir cada torta frita con una buena cantidad de azúcar permitirá conseguir ese sabor dulce y tradicional que caracteriza a esta preparación. En cambio, si la preferencia es por una alternativa salada, simplemente se puede omitir el azúcar y, al momento de servir, acompañarlas con queso untable, una combinación igualmente deliciosa.