Hallaron posibles restos humanos junto a antiguas vasijas de cerámica en Choromoro.

Efectivos de la comisaría de Choromoro , dependiente de la Unidad Regional Norte de la provincia, fueron alertados sobre el descubrimiento de un conjunto de interés arqueológico en las inmediaciones de la ruta provincial 312 , en el sector denominado Bordo de Aragón . Tras la investigación, expertos informaron que podría tratarse de restos humanos.

El hallazgo se produjo luego de las lluvias registradas en los últimos días , que provocaron un proceso de erosión sobre el terreno y dejaron expuestos elementos que hasta ese momento se encontraban bajo tierra. Entre los objetos que quedaron a la vista se identificó una antigua vasija de cerámica , además de otros restos que podrían formar parte del mismo conjunto arqueológico.

Profesionales del Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales , junto con integrantes del área de Patrimonio de la Provincia , se trasladaron hasta el sector donde se produjo el descubrimiento para llevar adelante las labores de rescate y preservación de los materiales encontrados . El objetivo principal fue evitar que las piezas sufrieran daños o terminaran perdiéndose, por lo que se implementó un procedimiento de excavación bajo control especializado .

A medida que avanzaron los trabajos, los especialistas lograron recuperar varias vasijas de distintos tamaños , además de fragmentos de objetos elaborados en arcilla y diferentes restos óseos . Según las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, estos últimos corresponderían a restos humanos .

De acuerdo con las primeras conclusiones de los especialistas, y a la espera de estudios que permitan determinarlo con mayor precisión, los elementos encontrados podrían estar relacionados con la antigua presencia de la cultura Chuschagasta en esa zona.

Análisis de expertos

Las tareas de rescate y conservación de los objetos encontrados seguirán adelante en el lugar, antes de que el material sea trasladado a la Universidad Nacional de Tucumán. Allí se realizarán los estudios y análisis necesarios para establecer la antigüedad de las piezas, conocer cuál era su posible función y obtener mayor información sobre la cultura a la que estarían vinculadas.

De manera simultánea, los arqueólogos permanecerán trabajando en el sitio para avanzar con el retiro y la conservación de los materiales encontrados, procurando preservar tanto su estado como la información que aporta el contexto en el que fueron descubiertos.

Por el momento, no se informó si las investigaciones continuarán ni si existe la intención de ampliar el sector de búsqueda hacia otras áreas. El descubrimiento representa, de esta manera, un aporte significativo para el patrimonio y el registro arqueológico de la provincia.