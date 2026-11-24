La creencia popular de que la papa puede corregir el exceso de sal en la comida no encuentra respaldo en los estudios científicos . Especialistas en cocina sostienen que el truco efectivo y demostrado para recuperar un guiso, una sopa o un estofado demasiado salado consiste en rebajar la concentración de sodio con líquidos o productos sin sal .

Esta idea se mantuvo vigente durante mucho tiempo: se decía que colocar una papa cruda dentro de una preparación permitía retirar el sodio sobrante al absorberlo. Sin embargo, el escritor Robert Wolke decidió poner a prueba esa explicación en su obra What Einstein Told His Cook: Kitchen Science Explained , donde realizó experimentos de laboratorio junto con un colaborador especializado en química .

Para comprobarlo, Wolke analizó cuánta sal contenía el agua antes y después de cocinar papas en su interior. Las mediciones arrojaron un resultado claro: la cantidad de sal se mantuvo exactamente igual , sin que pudiera identificarse una variación tras la cocción del tubérculo , tal como dejó asentado en su investigación.

El motivo detrás de este resultado es fácil de entender desde la ciencia . Debido a su estructura porosa , la papa incorpora parte del líquido en el que está sumergida, pero no tiene la capacidad de separar el agua del sodio . A medida que se cocina, absorbe el contenido de la olla junto con los sabores disueltos , como sucede con cualquier otro ingrediente.

Esto permite entender por qué el supuesto remedio se extendió de una generación a otra entre quienes cocinan en sus casas, pese a que nunca se había verificado su eficacia.

La papa no tiene la capacidad de retirar la sal de una preparación: lo único que hace es incorporar el líquido que la rodea. Por lo tanto, si se encuentra dentro de una comida salada, también absorberá esa mezcla con sodio. El tubérculo no cuenta con ningún mecanismo de ósmosis inversa que le permita separar y retener únicamente la sal. Su funcionamiento se asemeja al de una esponja utilizada para recoger un líquido derramado: absorbe toda la sustancia, sin distinguir los elementos que la componen.

La composición química de este alimento tampoco le otorga la posibilidad de seleccionar qué sustancias incorpora. Al absorber el contenido de la olla, toma tanto el agua como la sal en las mismas proporciones en las que se encuentran en el plato. De este modo, lo único que se consigue es que la sopa adquiera una consistencia más densa, sin modificar la cantidad de sal que contiene.

La papa no tiene propiedades para quitarle la sal a una preparación, sino que incorpora todos los líquidos que la rodean sin separar el agua del sodio. En consecuencia, sacarla de la olla una vez finalizada la cocción no produce cambios significativos en el gusto salado de un guiso, una sopa o un estofado. Así lo demostraron distintos ensayos científicos realizados por especialistas en gastronomía.

La alternativa que recomiendan los expertos: diluir la preparación

Como alternativa al supuesto truco de la papa, la cocinera estadounidense Sarah Moulton señaló que la solución más práctica consiste en reducir la concentración de sal mediante el agregado de líquidos. Entre sus recomendaciones, sugirió incorporar agua o caldo sin salar para suavizar el sabor. Otra opción es retirar la mitad del líquido de la preparación y sustituirlo por una nueva porción de caldo sin sal, procurando no combinar variedades diferentes.

La explicación de este procedimiento es sencilla: cuando la sal ya forma parte de una comida, no hay un método que permita extraerla. La única alternativa consiste en disminuir su proporción incorporando más ingredientes y, de esa manera, incrementar la cantidad total de la preparación.

Por ejemplo, si una salsa de tomate quedó demasiado salada, se puede corregir agregando más tomate triturado. En el caso de una sopa, lo recomendable es sumar agua o caldo sin sal de manera gradual y probar el resultado después de cada incorporación.

A partir de este principio, expertos en cocina también aconsejan preparar nuevamente la misma receta, pero sin incorporar sal, y luego combinarla con la comida que quedó demasiado salada. De esta manera, se obtiene una cantidad de alimento dos veces mayor y se reduce a la mitad la proporción de sodio. Esta alternativa suele ser la más conveniente cuando el exceso de sal es demasiado elevado.

Cuando se opta por corregir el sabor mediante líquidos, lo ideal es incorporarlos progresivamente, en porciones de un cuarto de taza. Después de cada agregado, hay que revolver la preparación y dejar que vuelva a hervir antes de degustarla. Así se consigue que la sal se reparta de forma homogénea en toda la mezcla y se puede evaluar con mayor precisión si es necesario continuar diluyéndola.

Ingredientes de relleno que absorben sin eliminar

Si bien no tienen la capacidad de extraer el sodio, algunos alimentos permiten distribuir la sal en una cantidad mayor de preparación. Incorporar vegetales sin condimentar, legumbres, arroz o fideos ya cocidos ayuda a absorber una porción del líquido y disminuye la intensidad del gusto salado en cada porción.

Durante la cocción dentro del guiso, estos productos incorporan parte del caldo que los rodea y desprenden sus propios jugos o almidones. Como consecuencia, baja la proporción de sal en el conjunto de la comida y el sabor resulta menos intenso al probarlo, sin que sea necesario quitar ingredientes de la olla.

Dentro de las opciones más útiles se encuentran el arroz blanco preparado sin sal, los fideos, las lentejas, los garbanzos y el pan que perdió su frescura. También se puede incorporar una rodaja de pan blanco mientras se cocina una sopa o un estofado, ya que absorberá una parte del líquido salado. Una vez cumplida esa función, es posible sacarla de la olla para evitar que modifique la consistencia del plato.

Por otro lado, cuando la receta contiene productos lácteos, sumar crema de leche, leche o yogur natural sin condimentar puede disminuir la intensidad del gusto salado y darle una textura más suave. Este recurso es especialmente apropiado para corregir preparaciones como purés, sopas cremosas o salsas elaboradas con bechamel que hayan quedado demasiado saladas.

El rol del vinagre, el limón y el azúcar para enmascarar el sabor

Productos como el vinagre, el zumo de limón y el azúcar no reducen la cantidad de sodio presente en una comida, aunque sí pueden alterar cómo se percibe su sabor. Para equilibrar una preparación que quedó demasiado salada, los especialistas aconsejan seguir una serie de pasos: comenzar incorporando líquido para disminuir la concentración de sal; luego, recuperar la consistencia original si la mezcla quedó muy aguada; sumar una pequeña cantidad de azúcar y, en caso de que el gusto salado siga predominando, agregar unas gotas de limón o vinagre apto para cocinar.

Incorporar unas gotas de limón, vinagre de vino o una pequeña porción de vino destinado a la cocina puede generar un efecto parecido al del azúcar: en dosis reducidas, estos productos ayudan a equilibrar el sabor salado, pero si se utilizan en exceso pueden dificultar que la comida alcance la consistencia adecuada durante el espesado posterior.

Para evitarlo, lo aconsejable es comenzar con una cantidad muy pequeña —unas gotas o media cucharadita— y sumarla cuando la cocción ya haya terminado, con la olla fuera del fuego. De esta manera, también se evita que los ingredientes lácteos que pueda contener la receta se separen o se corten.

Soluciones específicas para carnes y preparaciones sólidas

Cuando una carne o una verdura ya cocida queda demasiado salada, una alternativa consiste en pasarla por agua fría de la canilla y, posteriormente, quitarle la humedad con papel absorbente antes de seguir cocinando. Esta técnica resulta particularmente efectiva si el condimento se incorporó a uno de los ingredientes por separado, antes de mezclarlo con los demás componentes de la receta.

Si un estofado preparado con carne picada presenta un exceso de sal, se puede compensar agregando productos que no hayan sido condimentados, como arroz previamente hervido, zucchini rallado, cebolla, miga de pan previamente humedecida o papa cruda rallada. Al sumar estos componentes, aumenta la cantidad total de comida y disminuye la proporción de sal que se consume en cada porción, sin tener que tirar lo que ya se preparó.

Si el alimento principal ya no permite incorporar más líquido para reducir el sabor salado, una última alternativa es servirlo junto con un acompañamiento preparado sin sal, como arroz blanco, puré de papas sin condimentar o verduras cocidas al vapor.

Al combinar ambos componentes en el plato, la guarnición ayuda a equilibrar la intensidad del gusto salado. Este recurso es especialmente práctico para comidas hechas al horno o a la parrilla, en las que ya no se puede agregar más líquido durante la preparación.