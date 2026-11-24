Una caminata de montaña por las sierras de Córdoba derivó en un despliegue de rescate luego de que cuatro excursionistas quedaran varados debido al aumento del caudal de un río , que les impidió regresar por el sendero que habían recorrido.

El episodio tuvo lugar en el paraje La Toma , ubicado en Villa de Soto , y requirió la intervención de bomberos y equipos especializados para concretar el rescate de las personas afectadas.

La excursión estaba conformada por tres mujeres de 32 , 58 y 70 años , además de un hombre de 60 . Durante el descenso del cerro de la Cruz , mientras avanzaban por el camino que cruza el río San Guillermo , advirtieron que la fuerte crecida había vuelto imposible atravesarlo. Al quedar sin posibilidades de seguir la marcha, dieron aviso a los servicios de emergencia para pedir ayuda.

La intervención se desarrolló durante la noche y contó con la participación del Departamento de Unidades de Alto Riesgo ( DUAR ) y de los Bomberos Voluntarios de Villa de Soto .

Frente a la fuerza de la corriente y al peligro que representaba cruzar el cauce por sus propios medios, el personal de rescate instaló un mecanismo de sujeción con cuerdas que permitió completar el paso sin exponerse a mayores riesgos. Con ayuda de ese dispositivo, los equipos pudieron llegar hasta los cuatro excursionistas y acompañarlos hasta un lugar donde estuvieran fuera de peligro.

La tarea de rescate fue filmada y las imágenes permiten observar cómo los distintos equipos intervinieron para sortear los obstáculos que generaba el aumento del caudal del río.

Después de ponerlos a salvo, los cuatro integrantes de la excursión recibieron una revisión médica para determinar si habían sufrido alguna consecuencia durante el episodio. De acuerdo con el reporte oficial, todos presentaban un buen estado de salud y no fue necesario derivar a ninguno de ellos a un centro hospitalario.