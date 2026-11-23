Un adolescente de 15 años murió en un accidente sobre la Ruta 9 en Jujuy. Otro menor de 17 años resultó herido. Ninguno llevaba casco.

Un adolescente de apenas 15 años murió durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre, luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta 9, en Jujuy . El menor circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos junto a otro joven de 17 años, quien resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Pablo Soria.

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El trágico episodio fue informado por efectivos de la Unidad Regional 1, pertenecientes a la Seccional 34.ª, luego de recibir varias llamadas que alertaban sobre un siniestro vial en el sector. De acuerdo con el parte policial, ninguno de los dos adolescentes llevaba colocado el casco de seguridad al momento del accidente.

Según la información policial, el hecho fue reportado alrededor de la 1.12 de este lunes , cuando se recibieron tres llamados que advertían sobre un accidente protagonizado por una motocicleta.

El siniestro se registró sobre la Ruta Nacional 9, en sentido norte-sur, a la altura de la Delegación Municipal, dentro de la jurisdicción de la Seccional 34.ª. Las primeras informaciones indican que el conductor de la motocicleta de 110 cc habría perdido el control del vehículo y derrapado sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del accidente, el adolescente de 15 años perdió la vida. En tanto, el acompañante, de 17 años, sufrió lesiones y recibió asistencia del personal del SAME, que dispuso su traslado al Hospital Pablo Soria. El diagnóstico informado inicialmente fue de politraumatismos varios.

Los adolescentes circulaban sin casco de seguridad

Uno de los datos que surge del informe policial es que ninguno de los ocupantes de la motocicleta utilizaba casco protector. Esta circunstancia será uno de los elementos a considerar en la reconstrucción del accidente, junto con las condiciones en las que se produjo el derrape.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron la pérdida de control del rodado ni se brindaron precisiones sobre el estado de salud actual del adolescente hospitalizado.

El siniestro dejó como saldo una víctima fatal de 15 años y otro menor herido, en una nueva tragedia vial registrada durante la madrugada en una ruta jujeña.