Av. La Quiaca en Alto Comedero - Imagen ilustrativa

Un hecho vial se registró sobre la ruta 9, a la altura de avenida La Quiaca, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Como consecuencia, la circulación se encuentra habilitada por media calzada y se solicita a los conductores transitar con precaución.

La información fue difundida por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, que advirtió sobre las condiciones de circulación en ese sector y recomendó reducir la velocidad para evitar nuevos incidentes.

Av. La Quiaca en Alto Comedero - Imagen ilustrativa Cómo se encuentra la circulación De acuerdo con el reporte oficial, el estado de transitabilidad es de media calzada con precaución. En el lugar trabaja personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que realiza tareas de regulación del tránsito.

La situación requiere especial atención por parte de quienes circulan por avenida La Quiaca y sus inmediaciones, debido a las restricciones en la circulación.

Recomendaciones para los conductores Desde Seguridad Vial solicitaron respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar. Además, recomendaron: Circular a velocidad reducida.

Mantener una distancia de frenado adecuada.

Respetar las señalizaciones viales.

Seguir las indicaciones de los efectivos de Seguridad Vial. Se solicita a los automovilistas y motociclistas extremar las medidas de precaución al transitar por el sector hasta que se normalice la circulación.

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