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6 de noviembre de 2026 - 20:43
Jujuy.

Imputaron al conductor acusado de atropellar a una madre y su hija en Alto Comedero y darse a la fuga

Dos mujeres resultaron gravemente heridas tras ser embestidas por un automóvil en Alto Comedero. La Justicia imputó al conductor.

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La Fiscalía formalizó la imputación contra el conductor investigado, señalado por haber protagonizado el choque y posteriormente darse a la fuga. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad y la Integridad de las Personas N.º 7, a cargo del fiscal Juan Luis Sorbello. El conductor fue imputado como supuesto autor de lesiones graves culposas agravadas por la fuga, en concurso ideal con lesiones culposas, en perjuicio de Mariana Marisol Urzagaste y su hija, Leila Alejandra Poniatowsky.

La novedad judicial se conoció después de los reclamos realizados por el abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de ambas víctimas, quien había cuestionado la demora en la formalización de los cargos y solicitado avances en la investigación.

V&iacute;ctimas del conductor que las atropell&oacute; en Alto Comedero

Víctimas del conductor que las atropelló en Alto Comedero

Según la hipótesis de la Fiscalía, el conductor de un Volkswagen Suran habría realizado una maniobra zigzagueante, invadido el carril contrario e impactado de frente contra la motocicleta en la que viajaban las dos mujeres.

Como consecuencia del choque, Leila cayó sobre la calzada, mientras que su madre habría sido arrastrada sobre el capó del automóvil durante más de 100 metros. La acusación también sostiene que el automovilista se retiró del lugar después del impacto. Estas circunstancias forman parte de la investigación judicial y deberán ser acreditadas durante el desarrollo del proceso penal.

Las lesiones que sufrieron la madre y su hija

La documentación médica incorporada al expediente detalla que Mariana Urzagaste sufrió múltiples traumatismos, entre ellos una fractura en la región de la cadera y lesiones en la pelvis.

Por su parte, Leila Poniatowsky presentó un traumatismo encefalocraneal con pérdida de conocimiento recuperada y una herida grave en la pierna derecha.

Ambas mujeres debieron recibir atención médica por las lesiones sufridas en el siniestro, cuya gravedad fue uno de los puntos señalados por la representación legal al reclamar avances en la causa.

La Fiscalía formalizó la imputación contra el conductor

La audiencia imputativa se realizó el pasado 30 de octubre mediante videoconferencia, en el marco del legajo judicial P-23080/2026. Durante esa instancia, se informó al conductor investigado que se había promovido acción penal en su contra por el delito previsto en el artículo 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal, en concurso ideal con el artículo 94, correspondiente a lesiones culposas.

El imputado participó de la audiencia acompañado por sus abogados defensores y ejerció su derecho a abstenerse de declarar.

Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran registros de cámaras de seguridad, informes de Criminalística, historias clínicas, declaraciones testimoniales, documentación sobre el secuestro de los vehículos involucrados y cotejos de autopartes.

El reclamo de las víctimas y la continuidad de la causa

Antes de la formalización de los cargos, el abogado Carlos Sebastián Espada había manifestado su preocupación por la situación procesal del automovilista. Según había señalado, el conductor se presentó ante la Justicia varios días después del siniestro.

El representante legal de las víctimas cuestionó que, pese a la gravedad de las lesiones y los elementos reunidos, todavía no se hubiera concretado la imputación. Finalmente, la audiencia del 30 de octubre permitió avanzar con la atribución formal de los hechos investigados.

La causa continúa en la etapa de Investigación Penal Preparatoria, mientras se desarrollan nuevas actuaciones para esclarecer las circunstancias del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

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