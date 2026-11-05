La autopsia reveló la causa de muerte del futbolista de Tenerife, Jesús de Miguel

La autopsia de Jesús de Miguel estableció una causa compatible con su muerte

El informe preliminar de la autopsia del futbolista español Jesús de Miguel determinó que falleció a causa de un “traumatismo torácico de carácter accidental” , luego de protagonizar un fuerte choque con el arquero rival durante un partido de la Segunda División de España.

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El documento fue elaborado por el equipo de patólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife y entregado a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, quien está a cargo de la investigación judicial por la muerte del delantero de 30 años.

Los especialistas señalaron que el traumatismo torácico es una causa compatible con la muerte del jugador. Sin embargo, aclararon que el resultado todavía no es definitivo.

La investigación aguarda los análisis toxicológicos, las exploraciones médicas y los resultados de la tomografía computarizada (TAC) que le realizaron durante su internación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

De Miguel había ingresado al centro médico el lunes, después de desplomarse sobre el campo de juego. Falleció el martes a las 8 de la mañana.

El choque que terminó en tragedia

El episodio ocurrió durante los minutos de descuento del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra. De Miguel fue en busca de una pelota en la mitad de la cancha, sin advertir la llegada del arquero rival, Jesús Owono.

El guardameta saltó y le dio un rodillazo en el pecho. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández describió en el acta que el contacto se produjo con “fuerza excesiva” mientras el balón estaba en disputa.

Owono recibió una tarjeta roja directa. De Miguel se tomó el rostro por el dolor y segundos después se desplomó. Fue atendido por los médicos en el campo de juego, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio. Luego fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital, pero no logró sobrevivir.

La Justicia también investiga la asistencia médica

La causa quedó en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Los investigadores no solo analizan las circunstancias del choque, sino también la atención que recibió el futbolista sobre el césped y las condiciones de su traslado en ambulancia.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que las muertes cuya causa natural no puede identificarse de manera inmediata quedan sujetas a este tipo de procedimiento judicial de oficio.

Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, se mostró escéptico ante la posibilidad de que el caso derive en un proceso penal, al considerar que el choque se produjo durante una acción propia del juego. De todas formas, la investigación continúa y la jueza espera los resultados de las pericias pendientes antes de tomar una decisión.

El arquero expresó su dolor y espera una sanción deportiva

Jesús Owono, de 25 años, se manifestó a través de las redes sociales de su club y describió lo ocurrido como los días más difíciles de su vida. Expresó su dolor por la pérdida de De Miguel y aseguró que afrontará con respeto los asuntos que deban resolverse.

Según trascendió, el arquero permanece aislado en su casa, sin teléfono móvil y sin contacto con el exterior. Además, su cuenta de Instagram fue eliminada después de recibir una avalancha de insultos y amenazas.

El hostigamiento también alcanzó a Michel Owono, un futbolista de quinta división que no tiene parentesco con el arquero y que denunció haber recibido insultos racistas y amenazas por una confusión de identidad.

La Federación Española de Fútbol deberá definir la sanción deportiva para el guardameta, que según el reglamento podría llegar hasta los doce partidos. Si se aplica el máximo castigo, no volvería a jugar con el Andorra hasta febrero.

El club, que tiene como accionista mayoritario al exfutbolista Gerard Piqué, solicitó postergar su próximo encuentro frente al Mallorca y anunció que brindará apoyo psicológico al plantel. El regreso a la competencia está previsto para el 14 de noviembre, ante el Almería.

El último adiós a Jesús de Miguel

La familia del delantero difundió un comunicado a través de su representante, Manuel Hernández, en el que expresó el profundo dolor por su pérdida y pidió respeto por la intimidad de sus allegados durante el duelo.

El funeral se realizó este jueves en Navahermosa, Toledo, localidad de unos 3.500 habitantes donde nació el futbolista. Entre los presentes estuvieron Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, quien transmitió sus condolencias y respeto a la familia.