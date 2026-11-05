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5 de noviembre de 2026 - 17:09
Deportes.

River le ganó a Aldosivi en Mar del Plata y consiguió una victoria clave

River se impuso por 2-0 ante el Tiburón con goles de Lucas Beltrán y Correa, sumó tres puntos importantes en Mar del Plata y ya piensa en los octavos de final de los playoffs.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
River le ganó a Aldosivi en Mar del Plata y consiguió una victoria clave.&nbsp;

River le ganó a Aldosivi en Mar del Plata y consiguió una victoria clave. 

River hizo los deberes en Mar del Plata, derrotó 2-0 a Aldosivi y llega a los playoffs con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia.

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El Millonario tuvo mayor posesión de la pelota y asumió el protagonismo desde el comienzo, aunque le costó encontrar espacios ante un rival que se replegó y apostó por cerrar los caminos hacia su arco.

Si bien intentó manejar el ritmo del encuentro y avanzar por las bandas, careció de profundidad y precisión en los últimos metros. Aldosivi, por su parte, se mostró ordenado y consiguió controlar buena parte de los avances del conjunto visitante.

En el complemento llegó el momento de mayor preocupación para el Millonario. A los 14 minutos, Santiago Beltrán salió lejos para intentar despejar un centro y chocó con Nicolás Otamendi, situación que aprovechó el Tiburón para convertir. Santiago Moya marcaba el 1-0 para el conjunto marplatense, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada de Andrés Vombergar. De esta manera, el VAR terminó salvando a River.

Minutos más tarde, River tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador. El juez revisó en el VAR una mano de Vombergar en el área y no dudó en cobrar penal. Lucas Beltrán tomó la responsabilidad desde los doce pasos, ejecutó de gran manera y adelantó al Millonario por 1-0.

El conjunto de Leonardo Ponzio encontró el segundo gol para encaminar la victoria. Ángel Correa fue el encargado de convertir el 2-0 y darle mayor tranquilidad al equipo de Núñez.

De esta manera, River logró un triunfo fundamental en Mar del Plata al vencer 2-0 a Aldosivi. Después de un primer tiempo en el que le costó encontrar espacios y generar situaciones claras de peligro, el conjunto de Leonardo Ponzio consiguió destrabar el partido en el complemento.

Lucas Beltrán abrió el marcador desde los doce pasos y Correa se encargó de ampliar la diferencia para sellar una victoria importante del Millonario fuera de casa.

El rival de River en octavos de playoffs

De cara a los octavos de final, el Millonario ya conoce a sus posibles rivales, aunque todavía no está confirmado el adversario. River se enfrentará a Lanús o Defensa y Justicia en el estadio Monumental, dependiendo de cómo se resuelva la clasificación en la otra zona.

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