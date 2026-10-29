Boca y River tendrán un Superclásico histórico: habrá seis campeones del mundo en cancha

El Superclásico del domingo entre Boca y River estará atravesado por distintos condimentos. El Xeneize tendrá la posibilidad de quedar muy cerca de asegurarse el primer puesto de la Tabla Anual , mientras que Rodolfo Arruabarrena buscará una nueva oportunidad para sacarse de encima el recuerdo de las eliminaciones en las copas de 2014 y 2015.

Del otro lado, el Millonario visitará la Bombonera con el objetivo de frustrar los festejos de su clásico adversario y, a su vez, sumar puntos clave para aproximarse a la zona de clasificación a la Copa Libertadores .

Sin embargo, el encuentro contará con una particularidad que podría darle un lugar destacado en los registros históricos desde el comienzo: de ratificarse los equipos iniciales, será el Superclásico que reúna a más campeones del mundo entre sus 22 futbolistas titulares .

En total, habrá seis jugadores que conquistaron el título en Qatar 2022: cinco vestirán la camiseta de River y uno representará a Boca. Leonardo Ponzio proyecta un equipo con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa , quienes formaron parte de la Selección argentina que se consagró en el Mundial. En el conjunto xeneize estará Leandro Paredes , quien se consolidó como capitán, referente y una figura fundamental desde su vuelta al club.

La disparidad entre ambos planteles también evidencia los distintos caminos que eligieron para conformarse. River incorporó futbolistas de renombre y desembolsó sumas millonarias para concretar sus regresos: la llegada de Acuña demandó alrededor de un millón de euros, la de Montiel implicó un desembolso de 4,5 millones, Otamendi se sumó con el pase en su poder, Correa costó 15 millones y Almada, 20 millones.

Se trata de una apuesta económica de gran magnitud que todavía aguarda una actuación capaz de justificar semejante desembolso. Boca, por su parte, centró sus esfuerzos en la incorporación de Paredes, quien también arribó en condición de libre y rápidamente asumió un papel protagónico como capitán, referente y conductor del equipo dirigido por Arruabarrena.

Paredes, el gran líder de Boca

“Es capitán, líder y un ejemplo para los más chicos”, destacó el Vasco al referirse al mediocampista, que también llega al próximo cruce con un recuerdo cercano ante el clásico rival: fue el autor del tanto que selló el triunfo por 1-0 en el último Superclásico jugado en el Monumental.

Desde que regresó al club, el volante se impuso en los dos encuentros que disputó frente al Millonario: el 2-0 del Apertura 2025, gracias a las conquistas de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, y el más reciente, que resolvió con un remate desde los doce pasos. En cambio, durante su primera etapa en Boca, antes de partir, había registrado un empate y una caída ante River.

El próximo enfrentamiento entre Boca y River no será el primero en contar con una presencia numerosa de futbolistas que conquistaron la Copa del Mundo. A lo largo de los años hubo varios casos similares, que comenzaron a registrarse después del Mundial de 1978, cuando gran parte de los integrantes de la Selección argentina dirigida por César Luis Menotti aún competía en el fútbol local.

En distintos clásicos disputados entre 1980 y 1981, River consiguió reunir en su formación a Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Norberto Alonso y Mario Kempes.

En el Metropolitano de 1981 se produjo una escena particular en Núñez: River y Boca igualaron 1-1 con tantos de Diego Maradona y Mario Kempes, mientras que René Houseman entró a los 16 minutos del segundo tiempo. A partir de ese ingreso y durante siete minutos, hasta que Juan José López sustituyó a Kempes, el equipo millonario llegó a tener seis campeones del mundo dentro del campo de juego. Por entonces, todavía restaban cinco años para que Maradona alcanzara la gloria en el Mundial de México 1986.

Acuña está en duda

Acuña es el único futbolista cuya presencia el domingo todavía no está completamente asegurada. El defensor trabajó al margen del plantel durante dos semanas debido a una molestia en el empeine izquierdo, aunque este miércoles se reincorporó a las prácticas junto con sus compañeros. Por ese motivo, las señales apuntan a que recuperará su lugar entre los titulares en reemplazo de Francisco Ortega.

Paredes, por su parte, superó el desgarro en el isquiotibial derecho y estará desde el arranque. Arruabarrena le asigna un papel central tanto por sus condiciones futbolísticas como por la influencia que ejerce en el grupo. Además, Boca buscará encadenar su tercera victoria seguida frente a River, algo que ninguno de los dos clubes logra desde 1991.

Otamendi vivirá por primera vez la experiencia de disputar un Superclásico. El defensor nunca se enfrentó a Boca en un duelo contra River, aunque ya tuvo un cruce con el conjunto xeneize: convirtió un tanto para Benfica en el Mundial de Clubes de 2025.

Montiel, por el contrario, acumula numerosos enfrentamientos frente al equipo de la Ribera. Boca es el adversario al que más veces se midió a lo largo de su trayectoria, con un registro de 14 encuentros: obtuvo cinco victorias, igualó en tres ocasiones y perdió seis veces. Además, en el 2-2 correspondiente a la Copa de la Liga 2021, disputado en la Bombonera, asistió a Federico Girotti para que marcara el empate transitorio.

De todas formas, una parte importante de las expectativas de River estará depositada en otros dos futbolistas que levantaron la Copa del Mundo: Thiago Almada y Ángel Correa.

En el caso de Almada, el clásico tendrá un significado especial por los distintos vínculos que lo unen con el rival. El mediocampista ya se midió en cinco oportunidades con Boca durante su etapa en Vélez y, a lo largo de los años, mantuvo una conexión con el club de la Ribera a través de su entorno familiar, la admiración que sentía por Carlos Tevez y el vínculo que construyó con Juan Román Riquelme.

En los últimos días, el titular de Boca reveló que el futbolista tiene amigos que acostumbran a concurrir a la Bombonera y desmintió haber mantenido una comunicación con él antes de su llegada a River.

Hasta el momento, Almada no consiguió rendir al nivel que el Millonario imaginaba cuando concretó su incorporación. Por eso, el clásico frente al Xeneize representa una oportunidad para comenzar a revertir esa percepción y demostrar sus condiciones.

Correa, en cambio, atraviesa un presente más auspicioso. Acumula cuatro tantos y tres pases de gol entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, además de contar con antecedentes positivos frente al Xeneize: disputó tres clásicos con la camiseta de San Lorenzo, de los cuales ganó dos y empató el restante. En 2013, además, convirtió en dos ocasiones ante Boca: abrió su cuenta en el 3-0 disputado en el Nuevo Gasómetro y volvió a marcar en el triunfo por 1-0, también en el Bajo Flores.

“Es jugador de selección, nosotros tenemos jugadores de selección y River genera jugadores de selección”, expresó Ponzio al referirse a Correa y a un plantel cuyos nombres de peso también elevaron las expectativas y las obligaciones.

El clásico también reunirá a varios futbolistas que tuvieron algún vínculo con la Selección argentina, ya sea por convocatorias anteriores o por su participación actual en el proceso de renovación. Del lado de Boca aparecen Santiago Ascacibar, quien recibió un llamado durante los primeros tiempos del ciclo de Scaloni, y Leonel Flores, uno de los nombres incorporados recientemente.

River, por su parte, tendrá a Santiago Beltrán, uno de los juveniles que comenzó a ser tenido en cuenta, junto con Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, convocados para el amistoso frente a Puerto Rico en 2025. También figura Francisco Ortega, quien integró una citación en 2023.

Una vez más, lo que ocurra en el marcador podría tener consecuencias importantes para el cierre del año futbolístico de ambos clubes. Sin embargo, más allá de cuál sea el vencedor, el encuentro tendrá un atractivo adicional: la presencia de seis campeones del mundo entre los titulares y la posibilidad de convertirse en una cita histórica para el Superclásico.