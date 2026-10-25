Boca Juniors le ganó 1 a 0 a Independiente con un gol agónico y llega entonado al Superclásico

Boca Juniors ante Independiente.

Boca Juniors consiguió una victoria agónica por 1 a 0 frente a Independiente este domingo 25 de octubre, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El único gol del encuentro llegó a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando el juvenil Herrera convirtió de cabeza y le dio los tres puntos al conjunto xeneize.

El triunfo llegó en la antesala del Superclásico frente a River, que se disputará el próximo domingo en La Bombonera.

Boca encontró el gol sobre el final y venció a Independiente Boca Juniors ante Independiente. Boca tuvo oportunidades a través de Flores y Miguel Merentiel, mientras que Independiente respondió con llegadas de Santiago Montiel y Maximiliano Meza. Sin embargo, la falta de precisión en las definiciones y las intervenciones defensivas mantuvieron el empate.

En el complemento, el desarrollo continuó parejo. El Xeneize buscó generar peligro con la pelota, mientras que el Rojo intentó aprovechar sus avances para romper el cero.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un empate, llegó la jugada decisiva. A los 42 minutos del segundo tiempo, Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina y Herrera anticipó a la defensa con un cabezazo. La pelota se le escapó al arquero Santiago Mele y terminó dentro del arco para establecer el 1 a 0. En la próxima fecha, Boca recibirá a River en La Bombonera. El Superclásico está programado para el domingo, desde las 15 horas. Por su parte, Independiente deberá recuperarse de la derrota cuando visite a Defensa y Justicia el lunes 2 de noviembre, a partir de las 19.

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