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27 de octubre de 2026 - 19:43
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Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

La Liga Profesional confirmó a Nicolás Ramírez de 39 años para el partido del domingo desde las 15, en La Bombonera, entre Boca Juniors y River Plate.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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La Liga Profesional de Fútbol confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15 horas, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

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El encuentro corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y tendrá importancia para ambos equipos en la definición de sus objetivos deportivos. El juez de 39 años, nacido en González Catán, fue elegido para dirigir uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

Estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR. La designación fue oficializada este martes 27 de octubre por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los antecedentes de Nicolás Ramírez en los Superclásicos

El árbitro llegará a su cuarta experiencia dirigiendo un enfrentamiento entre Boca y River. En los tres encuentros anteriores, el historial registra dos victorias del conjunto de Núñez y una del equipo de la Ribera.

Su primer Superclásico fue el 21 de septiembre de 2024, cuando River se impuso por 1 a 0 en La Bombonera con un gol de Manuel Lanzini. Posteriormente, el 27 de abril de 2025, volvió a dirigir el clásico en el estadio Monumental, donde River consiguió una victoria por 2 a 1, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi.

El antecedente más reciente se produjo el 9 de noviembre de 2025, cuando Boca derrotó a River por 2 a 0 en La Bombonera. De esta manera, Ramírez volverá al estadio del conjunto azul y oro para dirigir su cuarto enfrentamiento entre ambos clubes. La designación se conoció en el marco de la programación oficial de la fecha 15 del Torneo Clausura, que se disputará entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre.

Qué se juegan Boca y River en el Superclásico

El encuentro tendrá una importancia particular para los dos equipos, que atraviesan momentos diferentes en la definición del campeonato. Boca Juniors buscará aprovechar la localía para conseguir tres puntos que podrían acercarlo a sus principales objetivos de la temporada. El equipo tiene la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores y fortalecer su posición en la Tabla Anual.

Por su parte, River Plate necesita sumar para continuar escalando posiciones en su zona y mantener sus posibilidades de acceder a la próxima edición de la Copa Libertadores. El conjunto de Núñez buscará obtener una victoria que le permita mejorar su situación en la clasificación general.

Además del valor deportivo de un Superclásico, el resultado podría influir directamente en las posiciones de ambos equipos de cara al cierre de la fase regular del Torneo Clausura.

Qué dijo Juan Román Riquelme sobre los arbitrajes

En la previa del enfrentamiento, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se refirió a las críticas que reciben los árbitros en el fútbol argentino y manifestó su postura sobre las decisiones arbitrales. "Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil. Cuando a un equipo le toca perder, culpamos al árbitro; cuando las cosas no van bien, culpamos al árbitro", expresó el dirigente durante una entrevista con Azz Stream.

Riquelme también sostuvo que el resultado de los partidos depende principalmente del rendimiento de los protagonistas dentro del campo de juego. "Siempre pienso que al final va a ganar el que mejor juega", manifestó. Finalmente, el presidente xeneize dejó en claro que prefiere evitar cuestionamientos públicos hacia los jueces: "No me parece bien salir en la tele a hablar mal de un árbitro; no me sale y me parece lo mejor. Se pueden equivocar".

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