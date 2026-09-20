Boca Juniors le ganó 2-0 a San Lorenzo en el clásico del Nuevo Gasómetro por el Torneo Clausura

Boca Juniors se impuso 2-0 ante San Lorenzo por la décima fecha del Torneo Clausura. Leandro Lozano y Miguel Merentiel marcaron los goles del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que aprovechó la expulsión de Manuel Insaurralde en el primer tiempo.
San Lorenzo quedó con diez jugadores
El partido tuvo una jugada determinante a los 30 minutos del primer tiempo. Manuel Insaurralde fue expulsado con roja directa por una fuerte infracción sobre Santiago Ascacíbar.
El mediocampista de Boca recibió atención médica y pudo continuar en el encuentro. Tras la expulsión, San Lorenzo debió reacomodar su esquema para jugar con un futbolista menos durante más de una hora.
Lozano abrió el marcador
Boca pudo aprovechar la superioridad numérica en el comienzo del segundo tiempo. A los 12 minutos, Leandro Lozano recibió un pase hacia atrás dentro del área y definió de zurda para poner el 1-0.
El conjunto visitante había tenido algunas oportunidades durante la primera mitad, pero el marcador se mantuvo igualado hasta el descanso.
Merentiel marcó el segundo
A los 27 minutos del complemento llegó el segundo tanto. Miguel Merentiel anticipó dentro del área después de una jugada de Lautaro Blanco y marcó el 2-0 para Boca.
El encuentro también estuvo condicionado por la lluvia durante el segundo tiempo. La intensidad de la precipitación hizo que la pelota tuviera dificultades para rodar con normalidad en algunos sectores del campo de juego.
Boca se quedó con el clásico
Con el triunfo, Boca consiguió una victoria como visitante en el clásico correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura, mientras que San Lorenzo buscaba sumar para mantenerse entre los equipos que avanzan a la próxima instancia.
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