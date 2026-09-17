San Lorenzo vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

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Boca Juniors y San Lorenzo se enfrentarán en el Nuevo Gasómetro el próximo domingo 20 de septiembre desde las 14:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Clausura.

Así llegan San Lorenzo y Boca Juniors La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura San Lorenzo igualó 1-1 frente a Independiente. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 2 goles y registró solo 3 a favor.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura Boca Juniors viene de un triunfo 3 a 1 frente a Central Córdoba (SE). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 empates. Sumó un total de 8 goles y le metieron 5 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 1. Nazareno Arasa fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 3 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Unión: 4 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Horario San Lorenzo y Boca Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela: 13:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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