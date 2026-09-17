Rosario Central vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

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El cotejo entre Rosario Central y Argentinos Juniors, por la fecha 10 del Clausura, se jugará el próximo domingo 20 de septiembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y Argentinos Juniors En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central logró un triunfo por 1-0 ante Tigre. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors viene de empatar 1-1 ante Gimnasia. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 5 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0. Pablo Dóvalo es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Banfield: 5 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Tigre: 3 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Horario Rosario Central y Argentinos Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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