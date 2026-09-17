Vélez vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

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El duelo entre Vélez y Tigre correspondiente a la fecha 10 se disputará en el Fortín desde las 21:30 (hora Argentina), el domingo 20 de septiembre.

Así llegan Vélez y Tigre Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura En su visita anterior, Vélez empató por 1 con Newell`s. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 6 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura A Tigre no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Rosario Central. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 4 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-1. El juez seleccionado para supervisar el partido es Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Platense: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 3 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Horario Vélez y Tigre, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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