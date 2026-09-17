Vélez vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

El duelo entre Vélez y Tigre correspondiente a la fecha 10 se disputará en el Fortín desde las 21:30 (hora Argentina), el domingo 20 de septiembre.
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El duelo entre Vélez y Tigre correspondiente a la fecha 10 se disputará en el Fortín desde las 21:30 (hora Argentina), el domingo 20 de septiembre.
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.
En su visita anterior, Vélez empató por 1 con Newell`s. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 6 goles marcados y con 5 en su valla.
A Tigre no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Rosario Central. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 4 en contra.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-1.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Yael Falcón Pérez.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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