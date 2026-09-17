Platense vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

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A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo domingo 20 de septiembre, Newell`s enfrentará a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del Clausura.

Así llegan Platense y Newell`s Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Estudiantes. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Newell`s y Vélez, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó en empate a 1. Sebastián Martínez es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Vélez: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Lanús: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Horario Platense y Newell`s, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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