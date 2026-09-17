Belgrano vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 10 del Clausura se jugará el próximo domingo 20 de septiembre a las 19:15 (hora Argentina).

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Eva Perón.

Belgrano consiguió sólo un punto en su último partido frente a Sarmiento, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Estudiantes (RC) viene de caer en su estadio ante Instituto por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 6 tantos.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Belgrano resultó vencedor por 0 a 1.

El próximo juego de Belgrano será uno de los partidos más esperados por los simpatizantes de este equipo: el clásico cordobés frente a Talleres. El duelo se disputará el 4 de octubre, desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.

El árbitro designado para el encuentro es Andrés Merlos.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Talleres: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Racing Club: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Horario Belgrano y Estudiantes (RC), según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)