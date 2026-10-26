Boca y River se preparan para el superclásico: cómo llegan los dos equipos

El partido entre Boca y River será el más esperado de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 . El conjunto de la Ribera jugará en la Bombonera frente al equipo de Núñez , en un choque determinante para los dos, que intentarán quedarse con la victoria para mejorar su posición en las tablas cuando la fase regular del certamen ingresa en su tramo decisivo .

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El encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre a partir de las 15, con televisación de ESPN Premium y TNT Sports . Más allá de la histórica rivalidad entre ambos clubes, el enfrentamiento adquiere una relevancia particular por la etapa del campeonato y las metas que cada conjunto busca alcanzar.

Boca afrontará el clásico con el objetivo de imponerse en su estadio y conservar el primer puesto de la clasificación anual . Del otro lado, River intentará conseguir un triunfo fuera de casa que frustre las aspiraciones de su eterno adversario.

Ambos protagonizarán otra edición de uno de los enfrentamientos más trascendentes del fútbol internacional , en un duelo que pondrá en disputa unidades clave para el Torneo Clausura.

Cómo llega Boca al partido vs. River

El conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena viene cumpliendo una buena campaña durante la segunda mitad del año. Actualmente, el Xeneize ocupa el segundo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, con 27 puntos, y lidera la Tabla Anual con 57 unidades. Además, continúa con posibilidades de avanzar tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana.

Con estas metas como prioridad, el Superclásico aparece como una ocasión ideal para reafirmar el buen momento del equipo y conseguir un triunfo significativo frente a sus hinchas.

A su vez, Boca intentará volver a festejar ante su eterno rival, tal como ocurrió en el cruce más reciente, en el que venció 1-0 a River en el Monumental por el Torneo Apertura 2026.

Cómo llega River al partido vs. Boca

River se encuentra en pleno proceso de renovación con Leonardo Ponzio como entrenador, una responsabilidad que asumirá, como mínimo, hasta diciembre de 2026. En contraste con su clásico adversario, el equipo de Núñez concentra todas sus aspiraciones deportivas en el Torneo Clausura, después de haber quedado fuera de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

River, que actualmente ocupa el cuarto puesto de la Zona B, intentará escalar posiciones en la clasificación y afrontar los playoffs en las mejores condiciones posibles. El clásico también será determinante para un equipo que precisa acumular puntos en la Tabla Anual, donde busca asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. A esto se suma el deseo del Millonario de desquitarse de su eterno rival tras la caída por 1-0 en el último duelo entre ambos.

¿A qué hora es el partido entre Boca y River?

El choque entre Boca y River está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026, desde las 15, en el estadio Alberto J. Armando, popularmente llamado la Bombonera. El Superclásico formará parte de la decimoquinta jornada del Torneo Clausura y será el duelo interzonal correspondiente a esa fecha.

¿Por dónde se puede ver el partido superclásico del fútbol argentino? Los hinchas podrán seguir el Superclásico entre Boca y River en directo por ESPN Premium y TNT Sports, las dos señales televisivas encargadas de emitir los encuentros del fútbol argentino.