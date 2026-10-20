martes 20 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de octubre de 2026 - 10:27
Deportes.

Boca busca la remontada ante Vasco da Gama en Brasil: a qué hora juegan y cómo llega cada equipo

El Xeneize afronta la revancha en el Maracaná tras caer 1-0 en la Bombonera y está obligado a ganar para seguir en carrera en la Copa Sudamericana.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Boca afrontará un desafío decisivo en el Maracaná. Este martes, el conjunto azul y oro se medirá como visitante ante Vasco da Gama, en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Para avanzar, el equipo argentino deberá revertir la desventaja de un tanto que arrastra desde el primer partido.

Lee además
BocaJuniors y River Plate en la Bombonera ya tiene día y hora
Deportes.

Cuándo y a qué hora jugarán Boca Juniors y River Plate en la Bombonera
Boca jugará ante Vasco da Gama en el Maracaná: la Justicia confirmó la sede
Deportes.

Boca Juniors jugará ante Vasco da Gama en el Maracaná: la Justicia confirmó la sede

Con Leandro Paredes como una de las dudas principales y la obligación de conseguir un triunfo, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena disputará un duelo clave en Río de Janeiro, con mucho en juego.

Cómo llega Vasco da Gama

El equipo brasileño afrontará la revancha con la tranquilidad de estar arriba en el marcador, luego de imponerse por la mínima diferencia en Buenos Aires. Bajo la conducción de Pedro Emanuel, Vasco da Gama intentará aprovechar la localía en el Maracaná, escenario elegido después de varias idas y vueltas, para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Si bien el sábado pasado cayó 1-0 ante San Pablo por el Brasileirao, en un encuentro en el que presentó una formación alternativa, su recorrido en el plano internacional muestra un rendimiento consistente. Después de terminar segundo en el Grupo G, superó a Independiente Medellín en los playoffs por un global de 3-2, eliminó a Olimpia en octavos de final por 4-1 y dejó atrás a Independiente Santa Fe en cuartos, con un resultado acumulado de 2-0.

Últimos 5 partidos de Vasco da Gama

  • São Paulo 1 - 0 Vasco da Gama | 17 de octubre de 2026 | Brasileirao
  • Boca Juniors 0 - 1 Vasco da Gama | 13 de octubre de 2026 | Copa Sudamericana
  • Vasco da Gama 0 - 0 Remo | 10 de octubre de 2026 | Brasileirao
  • Botafogo 1 - 2 Vasco da Gama | 7 de octubre de 2026 | Brasileirao
  • Vasco da Gama 5 - 0 Coritiba | 19 de septiembre de 2026 | Brasileirao

Cómo llega Boca Juniors a la revancha ante Vasco

Boca Juniors llegó a Río de Janeiro con el objetivo de revertir la desventaja y seguir en carrera. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de superar por 2-1 a Talleres de Córdoba en el Torneo Clausura, un triunfo que prolongó su buen momento en el ámbito doméstico. Actualmente, el Xeneize lidera la tabla anual, una situación que le aporta confianza de cara a los 90 minutos decisivos de la eliminatoria.

A su vez, Boca mantiene la expectativa por el eventual retorno de su capitán, Leandro Paredes, incluido en la convocatoria para el encuentro en el Maracaná. Además, Alan Velasco y Sebastián Villa volvieron a entrenarse junto a sus compañeros, lo que representa una alternativa para reforzar el frente ofensivo. El conjunto de la Ribera está obligado a marcar al menos una vez si pretende llevar la definición, como mínimo, a la tanda de penales.

Con el plantel ya en territorio brasileño, el entrenador todavía tiene decisiones pendientes para terminar de definir el once titular. La principal duda está vinculada con Paredes: si el mediocampista no comienza el partido desde el inicio, ¿quién ocupará su lugar?

En el primer encuentro de la serie, el entrenador se inclinó por Williams Alarcón, aunque el chileno no logró responder a las expectativas. Tanto es así que tampoco tuvo participación en el duelo frente a Talleres. En ese compromiso, la elección recayó en Rodrigo Battaglia, quien volvió a disputar un partido completo de 90 minutos tras diez meses y recibió una valoración positiva por parte del DT.

De todos modos, el cuerpo técnico también deberá evaluar el desgaste que podría implicar para el mediocampista afrontar dos encuentros de semejante intensidad en un lapso de apenas cinco días, luego de un período tan prolongado sin actividad. Pese a esa incertidumbre, Battaglia parte como el candidato con mayores posibilidades de ocupar ese lugar.

Por otro lado, la incógnita en la última línea defensiva estaría prácticamente resuelta. En principio, Facundo Herrera conservaría su puesto entre los titulares, pese al buen rendimiento de Ayrton Costa frente a Talleres. El entrenador, sin embargo, mantiene su respaldo al juvenil Jagger.

La cuestión restante pasa por el armado ofensivo: el esquema que elegirá el Vasco para conformar el ataque será determinante en la búsqueda de una remontada que le permita a Boca revertir la serie en Brasil.

Luego de la decisión inesperada que tomó el entrenador en el partido de ida, al incluir a Enner Valencia en lugar de Miguel Merentiel, todo indica que la Bestia volverá a integrar el equipo titular. Su reciente desempeño frente a Talleres, donde convirtió un gol, refuerza esa posibilidad. En la ofensiva estará junto al juvenil Leo Flores, aunque aún resta resolver quién ocupará el tercer puesto del ataque.

En el encuentro ante el conjunto cordobés, ese lugar fue para Ángel Romero. Sin embargo, el Vasco ahora cuenta con más alternativas, ya que Alan Velasco volvió a estar disponible tras recuperarse de la lesión que lo había apartado de la titularidad, mientras que Sebastián Villa también está nuevamente en condiciones de jugar, luego del esguince de tobillo que sufrió en la ida.

A esas opciones se suma la posibilidad de incluir al chileno Palacios. De todas maneras, el colombiano aparece, en principio, como el principal candidato para quedarse con ese lugar.

Últimos 5 partidos de Boca

  • Boca Juniors 2 - 1 Talleres de Córdoba | 16 de octubre de 2026 | Torneo Clausura
  • Boca Juniors 0 - 1 Vasco da Gama | 13 de octubre de 2026 | Copa Sudamericana
  • Instituto 2 - 2 Boca Juniors | 9 de octubre de 2026 | Torneo Clausura
  • Boca Juniors 3 - 0 Unión | 2 de octubre de 2026 | Torneo Clausura
  • Racing Club 2 - 3 Boca Juniors | 27 de septiembre de 2026 | Copa Argentina

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo y a qué hora jugarán Boca Juniors y River Plate en la Bombonera

Boca Juniors jugará ante Vasco da Gama en el Maracaná: la Justicia confirmó la sede

Copa Sudamericana: Boca perdió ante Vasco Da Gama 1 a 0 y define la serie en Brasil

Boca recibe hoy a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: horario, posibles equipos y TV

Cristiano Ronaldo fue sancionado tras abandonar la concentración de la selección de Portugal

Lo que se lee ahora
Cristiano Ronaldo fue sancionado tras abandonar la selección de Portugal: los detalles
Deportes.

Cristiano Ronaldo fue sancionado tras abandonar la concentración de la selección de Portugal

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda
Jujuy.

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

Cena Blanca 2025. video
Precios.

Cena Blanca 2026 en Jujuy: cuánto cuestan los trajes y cuáles son los colores en tendencia

Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo

Imagen alusiva
Jujuy.

Rige alerta en Jujuy por viento norte y aumento de temperaturas: desde cuándo y en qué zonas

Guía básica para entender el fenómeno de El Niño: cinco preguntas clave
País.

Guía básica para entender el fenómeno de El Niño: cinco preguntas clave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel