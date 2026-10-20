Boca busca la remontada ante Vasco da Gama en Brasil: a qué hora juegan y cómo llega cada equipo

Boca afrontará un desafío decisivo en el Maracaná. Este martes, el conjunto azul y oro se medirá como visitante ante Vasco da Gama , en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana . Para avanzar, el equipo argentino deberá revertir la desventaja de un tanto que arrastra desde el primer partido.

Con Leandro Paredes como una de las dudas principales y la obligación de conseguir un triunfo, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena disputará un duelo clave en Río de Janeiro, con mucho en juego.

El equipo brasileño afrontará la revancha con la tranquilidad de estar arriba en el marcador, luego de imponerse por la mínima diferencia en Buenos Aires . Bajo la conducción de Pedro Emanuel, Vasco da Gama intentará aprovechar la localía en el Maracaná , escenario elegido después de varias idas y vueltas, para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Si bien el sábado pasado cayó 1-0 ante San Pablo por el Brasileirao, en un encuentro en el que presentó una formación alternativa, su recorrido en el plano internacional muestra un rendimiento consistente. Después de terminar segundo en el Grupo G , superó a Independiente Medellín en los playoffs por un global de 3-2, eliminó a Olimpia en octavos de final por 4-1 y dejó atrás a Independiente Santa Fe en cuartos, con un resultado acumulado de 2-0.

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Cómo llega Boca Juniors a la revancha ante Vasco

Boca Juniors llegó a Río de Janeiro con el objetivo de revertir la desventaja y seguir en carrera. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de superar por 2-1 a Talleres de Córdoba en el Torneo Clausura, un triunfo que prolongó su buen momento en el ámbito doméstico. Actualmente, el Xeneize lidera la tabla anual, una situación que le aporta confianza de cara a los 90 minutos decisivos de la eliminatoria.

A su vez, Boca mantiene la expectativa por el eventual retorno de su capitán, Leandro Paredes, incluido en la convocatoria para el encuentro en el Maracaná. Además, Alan Velasco y Sebastián Villa volvieron a entrenarse junto a sus compañeros, lo que representa una alternativa para reforzar el frente ofensivo. El conjunto de la Ribera está obligado a marcar al menos una vez si pretende llevar la definición, como mínimo, a la tanda de penales.

Con el plantel ya en territorio brasileño, el entrenador todavía tiene decisiones pendientes para terminar de definir el once titular. La principal duda está vinculada con Paredes: si el mediocampista no comienza el partido desde el inicio, ¿quién ocupará su lugar?

En el primer encuentro de la serie, el entrenador se inclinó por Williams Alarcón, aunque el chileno no logró responder a las expectativas. Tanto es así que tampoco tuvo participación en el duelo frente a Talleres. En ese compromiso, la elección recayó en Rodrigo Battaglia, quien volvió a disputar un partido completo de 90 minutos tras diez meses y recibió una valoración positiva por parte del DT.

De todos modos, el cuerpo técnico también deberá evaluar el desgaste que podría implicar para el mediocampista afrontar dos encuentros de semejante intensidad en un lapso de apenas cinco días, luego de un período tan prolongado sin actividad. Pese a esa incertidumbre, Battaglia parte como el candidato con mayores posibilidades de ocupar ese lugar.

Por otro lado, la incógnita en la última línea defensiva estaría prácticamente resuelta. En principio, Facundo Herrera conservaría su puesto entre los titulares, pese al buen rendimiento de Ayrton Costa frente a Talleres. El entrenador, sin embargo, mantiene su respaldo al juvenil Jagger.

La cuestión restante pasa por el armado ofensivo: el esquema que elegirá el Vasco para conformar el ataque será determinante en la búsqueda de una remontada que le permita a Boca revertir la serie en Brasil.

Luego de la decisión inesperada que tomó el entrenador en el partido de ida, al incluir a Enner Valencia en lugar de Miguel Merentiel, todo indica que la Bestia volverá a integrar el equipo titular. Su reciente desempeño frente a Talleres, donde convirtió un gol, refuerza esa posibilidad. En la ofensiva estará junto al juvenil Leo Flores, aunque aún resta resolver quién ocupará el tercer puesto del ataque.

En el encuentro ante el conjunto cordobés, ese lugar fue para Ángel Romero. Sin embargo, el Vasco ahora cuenta con más alternativas, ya que Alan Velasco volvió a estar disponible tras recuperarse de la lesión que lo había apartado de la titularidad, mientras que Sebastián Villa también está nuevamente en condiciones de jugar, luego del esguince de tobillo que sufrió en la ida.

A esas opciones se suma la posibilidad de incluir al chileno Palacios. De todas maneras, el colombiano aparece, en principio, como el principal candidato para quedarse con ese lugar.

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