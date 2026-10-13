Boca Juniors jugará ante Vasco da Gama en el Maracaná: la Justicia confirmó la sede

Boca jugará ante Vasco da Gama en el Maracaná: la Justicia confirmó la sede

La Justicia de Río de Janeiro resolvió a favor de Vasco da Gama y confirmó que el estadio Maracaná será la sede del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors , previsto para el martes 20 de octubre.

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La decisión judicial dejó sin efecto una medida cautelar que había puesto en duda la realización del encuentro en el histórico estadio brasileño. De esta manera, quedó despejada la incertidumbre sobre el escenario donde se definirá uno de los finalistas del certamen continental.

Tras conocerse la resolución, Vasco da Gama reanudó la venta de entradas para el compromiso. Según medios brasileños, antes del conflicto judicial ya se habían comercializado más de 45.000 localidades.

El conflicto comenzó cuando el consorcio Fla-Flu, responsable de la concesión del estadio Maracaná, presentó un recurso judicial por posibles inconvenientes de seguridad.

El planteo estaba relacionado con la coincidencia del encuentro entre Vasco da Gama y Boca con un partido de básquet entre Flamengo y Botafogo, programado para la misma jornada en el Maracanazinho, un estadio cubierto ubicado junto al Maracaná.

Ante esta situación, una medida cautelar dictada el sábado había puesto en riesgo la utilización del escenario para el compromiso de Copa Sudamericana.

Sin embargo, Vasco da Gama apeló la decisión y argumentó que una semifinal de una competencia internacional de fútbol debía tener prioridad sobre otros eventos deportivos.

Los argumentos de Vasco da Gama que aceptó la Justicia

En su presentación, el club brasileño sostuvo que el contrato de concesión del Maracaná establece que los partidos oficiales organizados por la Conmebol, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y otras entidades futbolísticas tienen prioridad sobre otros espectáculos.

Además, Vasco destacó que contaba con el respaldo del Ministerio Público, que se había pronunciado en dos oportunidades a favor de la realización del encuentro en ese estadio.

La institución también mencionó las recomendaciones de los organismos de seguridad y la importancia de garantizar la organización de un partido de semejante trascendencia.

Finalmente, la Justicia de Río de Janeiro revocó la medida cautelar y habilitó nuevamente el uso del Maracaná para la semifinal.

Cuándo juegan Boca y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Boca Juniors y Vasco da Gama definirán su clasificación a la final de la Copa Sudamericana en una serie de dos partidos.

Partido de ida: martes 13 de octubre, en La Bombonera.

Partido de vuelta: martes 20 de octubre.

Horario de la revancha: 21:30, hora argentina.

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.

Con la sede confirmada, Boca ya conoce el escenario donde deberá disputar el encuentro decisivo de la serie, mientras que Vasco da Gama podrá contar con el acompañamiento de sus hinchas en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol sudamericano.

La resolución también permite avanzar con la organización del operativo de seguridad, la logística de los equipos y la venta de entradas para un partido que definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana 2026.