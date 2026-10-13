Boca recibe hoy a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: horario, posibles equipos y TV

Boca Juniors se medirá con Vasco da Gama este martes a partir de las 21.30 , en el encuentro de ida correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 . Sin Leandro Paredes , quien quedó fuera por una lesión, el conjunto de la Ribera afrontará en La Bombonera un compromiso clave de la temporada.

Con el apoyo de su público, intentará conseguir un resultado favorable que le permita acercarse al objetivo de disputar la final. En la otra semifinal del certamen se medirán Atlético Mineiro y Montevideo City Torque . A continuación, los detalles del partido que tendrá al chileno Piero Maza como árbitro principal.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena acumula 17 partidos consecutivos sin perder , una cifra que representa el récord más destacado desde que Juan Román Riquelme asumió la presidencia del club. Además, viene de conseguir el pase a semifinales tras dejar en el camino a San Pablo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana .

En esta instancia, el Xeneize se medirá con el equipo de Río de Janeiro y tendrá el desafío de disputar la revancha fuera de casa. Por eso, buscará aprovechar su condición de local en el primer encuentro para obtener una diferencia que le permita afrontar la definición con mayores posibilidades.

Boca atraviesa uno de sus mejores pasajes futbolísticos, aunque deberá demostrar cómo logra sobreponerse a una baja sensible y reorganizar su esquema ante la ausencia de Leandro Paredes.

El capitán padeció una lesión muscular durante el empate 2-2 ante Instituto de Córdoba, por lo que no podrá participar en ninguno de los encuentros de la serie. Su ausencia supone una pérdida significativa para el equipo, tanto por su peso en la elaboración del juego como por su liderazgo y su capacidad para regular el ritmo de los partidos.

Leandro Paredes saiu do jogo do Boca Juniors LESIONADO! @Eze_sosa https://t.co/KxoxxcpksW — Gols do Brasileirão (@golsdobrasil1) October 10, 2026

Los posibles reemplazantes de Leandro Paredes

Frente a esta situación, Carlos Palacios se perfila como el candidato con mayores posibilidades de reemplazar a Paredes en la mitad de la cancha, aunque Williams Alarcón también figura entre las opciones que el cuerpo técnico podría considerar.

La última duda del entrenador se concentra en la ofensiva, ya que Sebastián Villa y Ángel Romero se disputan un puesto en la formación titular. Arruabarrena tendrá que definir quiénes integrarán el once inicial y encontrar la combinación adecuada para mantener el nivel de intensidad mostrado en los partidos recientes, sin descuidar el orden táctico. En una etapa tan decisiva, una equivocación puede tener consecuencias importantes.

Por el lado de Vasco da Gama, el equipo brasileño alcanzó las semifinales tras recorrer el camino del torneo desde la fase de grupos. En esa instancia, concluyó en el segundo puesto de la Zona G, con un total de 10 unidades, obtenidas a partir de tres triunfos, una igualdad y dos caídas.

Durante las rondas de eliminación directa, Vasco da Gama consiguió superar a Olimpia e Independiente Medellín, resultados que le permitieron alcanzar las semifinales del certamen.

A la par de su participación internacional, el equipo brasileño atraviesa una situación comprometida en el campeonato doméstico: ocupa el puesto 14 del Brasileirao y mantiene una ventaja de apenas tres puntos respecto de los lugares de descenso.

La plantilla del conjunto carioca incluye a cuatro futbolistas argentinos: Alan Lescano, Santiago Sosa, Claudio Spinelli y Facundo Colidio. Sin embargo, este último no estará disponible para afrontar la serie, debido a que ya participó en la competencia con River Plate.

El segundo partido de la serie se jugará el martes 20, desde las 21.30, en territorio brasileño. Sin embargo, aún resta definir la sede del encuentro, ya que su realización en el Maracaná depende de cómo se resuelva el conflicto judicial relacionado con la utilización del estadio. Por su parte, Vasco da Gama no puede jugar en São Januário, su cancha habitual, debido a que el recinto no alcanza el aforo mínimo establecido por la Conmebol.

Las probables formaciones de Boca y Vasco da Gama

Boca: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.