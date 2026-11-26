El tremendo reconocimiento que tuvo Boca por parte de la Conmebol luego de su consagración en la Copa Sudamericana.

La conquista de la Copa Sudamericana significó el fin de una espera de 18 años para Boca sin obtener títulos internacionales . A lo largo del certamen, el conjunto conducido por el Vasco Arruabarrena tuvo actuaciones destacadas que le permitieron quedarse con el trofeo. En reconocimiento a este logro, la Conmebol distinguió al Xeneize .

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La Conmebol Sudamericana dio a conocer este jueves el equipo destacado de la edición 2026 a través de sus canales oficiales y Boca tuvo ocho representantes en la nómina. La selección estuvo integrada por Álvaro Montero , Facundo Herrera , Lautaro Di Lollo , Lautaro Blanco , Leandro Paredes , Santiago Ascacíbar , Miguel Merentiel y Sebastián Villa .

La nómina también contó con Adson , de Vasco da Gama ; Bernard , de Atlético Mineiro ; y Salomón Rodríguez , de Montevideo City Torque . La selección estuvo a cargo del grupo de análisis técnico de la Conmebol , compuesto por exfutbolistas de distintos países de la región, y no se definió mediante una encuesta o elección abierta al público.

La elección generó repercusiones entre los seguidores de Boca , que celebraron la presencia de varios jugadores del equipo en las plataformas digitales . Sin embargo, también manifestaron su disconformidad por la ausencia de Milton Delgado en el listado.

“Qué infravalorado está Delgado”, “¿Delgado? ¿Lozano?”, “¿Cómo no va a estar Delgado?” y “Cierren todo” fueron algunos de los comentarios que dejaron los hinchas en las publicaciones.

De todas formas, esta distinción representa otro reconocimiento a la destacada temporada que protagonizó Boca bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, en una campaña que cosechó varios elogios y distinciones.

Los jugadores más destacados de la Copa Sudamericana

El uruguayo Miguel Merentiel se posicionó como el principal artillero de Boca en la Copa Sudamericana, con un total de cinco tantos. De esta manera, quedó a dos goles de Salomón Rodríguez, delantero de Montevideo City Torque, quien lideró la tabla con siete conquistas.

Por su parte, Sebastián Villa tuvo un destacado desempeño en la generación de juego y acumuló cuatro asistencias durante el certamen. Esa cifra le permitió ubicarse en el segundo puesto de la clasificación, detrás de Cristian Souza, futbolista de Cienciano de Perú.

Los partidos de Boca en la Copa Sudamericana

16avos de final

Boca 1-0 O’Higgins

O’Higgins 1 (3) - 0 (4) Boca

Octavos de final

Boca 3-1 Recoleta

Recoleta 0-4 Boca

A los 15 minutos del primer tiempo, Santiago Ascacíbar se encontró con la pelota dentro del área y marcó el primer gol de Boca ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

Cuartos de final

Boca 1-0 San Pablo

San Pablo 1-1 Boca

Semifinal

Boca 0-1 Vasco da Gama

Vasco da Gama 1-3 Boca

Final

Boca 2-0 Atlético Mineiro