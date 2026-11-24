Boca afrontará una seguidilla de compromisos decisivos hasta el 19 de diciembre . Primero buscará avanzar en el Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia y luego disputará la final de la Copa Argentina ante Platense . Además, podría acceder al Trofeo de Campeones .

En fotos. Boca es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana con festejos en Jujuy

El equipo atraviesa un cierre de temporada con varios objetivos por cumplir. Después de consagrarse campeón de la Tabla Anual y conquistar la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro , el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía tiene la posibilidad de sumar otros tres títulos antes de finalizar 2026 .

El calendario del Xeneize estará cargado de compromisos durante las próximas semanas, con definiciones en dos competencias que ya tiene en marcha y una tercera a la que podría acceder si consigue quedarse con el Torneo Clausura . De esta manera, tendrá menos de un mes para intentar ampliar su cosecha de trofeos .

Después de 18 años de frustraciones internacionales, la conquista en Colombia no solo significa el regreso de Boca a lo más alto del fútbol sudamericano, sino también el comienzo de una nueva etapa con objetivos deportivos y económicos renovados.

El camino comenzará este miércoles 25 de noviembre , cuando Boca reciba a Independiente Rivadavia desde las 21 en La Bombonera , por los octavos de final del Torneo Clausura . El encuentro será a partido único y representará el primer obstáculo para el conjunto de Arruabarrena en su búsqueda del campeonato.

En caso de conseguir la clasificación, el Xeneize volverá a presentarse el domingo 29 de noviembre, nuevamente como local, frente al ganador del cruce entre Gimnasia de La Plata y Newell's, por los cuartos de final.

Hoy juega Boca!!

Si logra superar esa instancia, tendrá que afrontar las semifinales, previstas para el domingo 6 de diciembre. La definición del certamen está programada para el sábado 12 de diciembre, por lo que Boca deberá superar tres eliminatorias consecutivas para quedarse con el título.

La final de la Copa Argentina ante Platense, otra oportunidad para salir campeón

En medio de los playoffs del Clausura, Boca tendrá una definición asegurada: el miércoles 2 de diciembre enfrentará a Platense por la final de la Copa Argentina.

El encuentro representa otra posibilidad concreta de sumar una estrella durante el cierre de la temporada. El Xeneize buscará quedarse con el trofeo en una competencia que ya forma parte de sus objetivos inmediatos, aunque todavía resta conocer el estadio y el horario de la final.

De esta manera, el equipo tendrá dos frentes abiertos en pocos días, con la particularidad de que deberá alternar entre los compromisos eliminatorios del campeonato local y la definición de la Copa Argentina.

El Trofeo de Campeones, el último título que podría disputar Boca en 2026

La tercera posibilidad dependerá directamente de lo que suceda en el Torneo Clausura. Si Boca consigue consagrarse en ese certamen, obtendrá el derecho a disputar el Trofeo de Campeones, cuya final está prevista para el sábado 19 de diciembre frente al ganador del otro torneo de la temporada.

Así, el conjunto de Arruabarrena podría cerrar el año con una última oportunidad de festejo, aunque para llegar a esa instancia primero deberá superar los playoffs y quedarse con el campeonato local.

Con la Tabla Anual y la Copa Sudamericana ya conquistadas, Boca tiene por delante un tramo decisivo de la temporada. La Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones aparecen como los tres objetivos que podrían permitirle terminar 2026 con cinco títulos.