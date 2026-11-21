Después de 18 años de frustraciones internacionales, la conquista en Colombia no solo significa el regreso de Boca a lo más alto del fútbol sudamericano, sino también el comienzo de una nueva etapa con objetivos deportivos y económicos renovados.

Boca Juniors volvió a gritar campeón en el plano internacional después de 18 años . Con su victoria por 2 a 0 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, el Xeneize conquistó su tercera Copa Sudamericana, aseguró un ingreso millonario para las arcas del club y abrió la puerta a nuevos desafíos deportivos durante 2027.

La consagración en Colombia, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, le permitió al conjunto de la Ribera convertirse en el máximo ganador de la historia de esta competencia, tras los títulos obtenidos en 2004 y 2005.

La última conquista internacional de Boca había sido la Recopa Sudamericana de 2008.

La Conmebol estableció un premio récord de 10 millones de dólares para el campeón de la Copa Sudamericana 2026, una cifra considerablemente superior a los 6,5 millones que recibió Lanús por consagrarse en 2025.

A ese monto se suman los ingresos que Boca acumuló durante las diferentes instancias del certamen.

Los premios obtenidos por el Xeneize fueron:

Playoffs, ante O’Higgins: USD 500.000.

Octavos de final, ante Deportivo Recoleta: USD 600.000.

Cuartos de final, ante San Pablo: USD 700.000.

Semifinales, ante Vasco da Gama: USD 800.000.

Premio por ser campeón: USD 10.000.000.

De esta manera, Boca acumuló 12.600.000 dólares exclusivamente por su participación en la Copa Sudamericana.

Si se suman los 3.680.000 dólares que obtuvo durante la fase de grupos de la Copa Libertadores, los ingresos del club por competencias internacionales durante 2026 ascienden a 16.280.000 dólares, según las cifras oficiales difundidas por la AFA.

Este importante ingreso económico le permitirá al club contar con mayores recursos de cara al próximo mercado de pases y la conformación del plantel para 2027.

Qué torneos jugará Boca en 2027 tras ganar la Sudamericana

Además del beneficio económico, la consagración en Barranquilla le garantizó al Xeneize la participación en dos competencias internacionales durante el próximo año.

Copa Libertadores 2027

Boca clasificó directamente a la fase de grupos del máximo certamen continental, sin necesidad de disputar las instancias preliminares.

El equipo tendrá una nueva oportunidad de conquistar la tan ansiada séptima Copa Libertadores, un título que no consigue desde 2007.

Recopa Sudamericana 2027

El Xeneize también tendrá la posibilidad de sumar una nueva estrella internacional cuando enfrente al campeón de la Copa Libertadores 2026, que se definirá el próximo sábado 28 de noviembre entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, en Montevideo.

La Recopa se disputará mediante dos encuentros, de ida y vuelta. Las fechas tentativas son el 17 y el 24 de febrero de 2027, aunque todavía resta la confirmación oficial.

Boca disputaría el primer encuentro en La Bombonera y definiría el título como visitante.

Con cuatro Recopas Sudamericanas en su historia, obtenidas en 1990, 2005, 2006 y 2008, el conjunto argentino tendrá la oportunidad de conquistar su quinto trofeo en esta competencia.

Después de 18 años de frustraciones internacionales, la conquista en Colombia no solo significa el regreso de Boca a lo más alto del fútbol sudamericano, sino también el comienzo de una nueva etapa con objetivos deportivos y económicos renovados.