Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, presentó una evolución favorable después de ser operado el miércoles 18 de noviembre en el Instituto Fleni, en Buenos Aires.
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El productor televisivo evoluciona favorablemente después de una operación cerebral. Los médicos anticiparon que será trasladado a una habitación común, aunque continuará bajo cuidados intensivos.
Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, presentó una evolución favorable después de ser operado el miércoles 18 de noviembre en el Instituto Fleni, en Buenos Aires.
El empresario y productor televisivo fue intervenido quirúrgicamente luego de que los médicos detectaran una imagen nodular en su cerebro. La operación se desarrolló sin complicaciones y permanece internado bajo seguimiento médico.
Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina Contenidos, confirmó que el productor será trasladado desde terapia intensiva a una habitación común, donde continuará recibiendo cuidados intensivos.
“Su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico”, informó la vocera.
Además, confirmó que Chihade continúa internado en el Instituto Fleni, acompañado por su familia.
La conductora se ausentó de su programa DDM para acompañar a su marido durante la internación y recuperación.
Tras conocerse la operación, Fabbiani agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas por su familia.
Por el momento, no se informó una fecha de alta médica, aunque la evolución del productor genera expectativas favorables entre sus familiares y allegados.
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