Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, presentó una evolución favorable después de ser operado el miércoles 18 de noviembre en el Instituto Fleni, en Buenos Aires.

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El empresario y productor televisivo fue intervenido quirúrgicamente luego de que los médicos detectaran una imagen nodular en su cerebro. La operación se desarrolló sin complicaciones y permanece internado bajo seguimiento médico.

Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina Contenidos, confirmó que el productor será trasladado desde terapia intensiva a una habitación común, donde continuará recibiendo cuidados intensivos.

“Su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico” , informó la vocera.

Además, confirmó que Chihade continúa internado en el Instituto Fleni, acompañado por su familia.

Mariana Fabbiani acompaña a su esposo

La conductora se ausentó de su programa DDM para acompañar a su marido durante la internación y recuperación.

Tras conocerse la operación, Fabbiani agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas por su familia.

Por el momento, no se informó una fecha de alta médica, aunque la evolución del productor genera expectativas favorables entre sus familiares y allegados.