Rodrigo de Paul anunció mediante una historia de Instagram que su boda con Tini Stoessel tendrá lugar el 19 de diciembre . Para comunicarlo, publicó una selfie junto a una frase que dejó en evidencia lo poco que falta para el evento: “En un mes me casoooo”.

Espectáculos. La mamá de Tini volvió a las redes en plena tensión familiar: el detalle criticado por los fans

El post fue compartido el 19 de noviembre y rápidamente generó comentarios entre los fanáticos de la pareja. En la imagen, el futbolista aparece con una gorra blanca colocada al revés, una remera deportiva y una cadena. Junto a la selfie, publicó un mensaje conciso con el que dio a entender que falta cada vez menos para celebrar su casamiento con la cantante.

El futbolista cerró su publicación con un emoji de un rostro enamorado y otro de un corazón blanco . Si bien evitó revelar más información sobre los preparativos, la mención del tiempo que falta permitió ratificar que la celebración tendrá lugar el 19 de diciembre , tal como ya se había anticipado en la tarjeta de invitación que trascendió públicamente.

El vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvió a generar repercusiones después de que el mediocampista compartiera una publicación en sus redes. Bastó una historia de Instagram para que los fanáticos advirtieran que falta muy poco para que ambos formalicen su unión .

Las palabras elegidas por el jugador no solo dejaron ver la expectativa con la que aguarda la celebración, sino que también ratificaron de manera abierta el día de la boda, una fecha que ya se mencionaba en distintos medios desde hacía varias semanas.

Por ahora, la pareja había mantenido cierta reserva y evitado compartir detalles sobre los preparativos en sus perfiles. De todos modos, el posteo de De Paul se incorporó a las informaciones que anticipaban un festejo con la presencia de familiares, amistades y personalidades vinculadas tanto al ambiente artístico como al deportivo.

La ceremonia está prevista para el 19 de diciembre en territorio bonaerense. Según trascendió, los novios habrían seleccionado una estancia situada en Exaltación de la Cruz, un sector de características campestres que ofrece un marco más reservado para festejos de esta naturaleza.

El establecimiento elegido tendría espacio para recibir a unos 300 invitados, según la información que se conoció sobre los preparativos. Entre sus instalaciones se destaca un salón central, pensado para el banquete y el baile, junto con diferentes áreas que podrían destinarse al recibimiento de los asistentes y a otras instancias de la celebración.

La estancia elegida para la celebración ya recibió anteriormente a parejas del ambiente artístico y deportivo que eligieron ese espacio para casarse. Uno de esos eventos fue el de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes también formarían parte de los invitados a la boda de Stoessel y De Paul. De acuerdo con lo que trascendió, ambos ya habrían aceptado la invitación.

Entre los nombres que figurarían en la nómina de asistentes aparece además Susana Giménez, cuya presencia también estaría contemplada. Incluso, en informaciones anteriores se señaló que la conductora habría sido una de las primeras figuras en hacer pública la fecha elegida por la pareja.

La boda tendría medidas para evitar fotos y videos de los invitados

Entre las medidas previstas para el festejo también se conoció una disposición vinculada al resguardo de la intimidad. Los novios buscarían impedir que los invitados difundan fotografías o grabaciones propias de la ceremonia y el festejo.

“Sin teléfonos, sin celulares, sin posibilidad de registro”, fue la descripción que trascendió sobre las pautas que regirían durante la jornada.

Si finalmente se aplica este protocolo, los asistentes tendrían que entregar sus dispositivos o cumplir con determinadas limitaciones para utilizarlos en los sectores principales del evento. El objetivo sería que Tini y Rodrigo puedan disfrutar de la celebración junto a sus seres queridos, sin exponerse a que imágenes del encuentro se viralicen en las redes sociales apenas termine de ocurrir.

Otro dato que salió a la luz tiene que ver con el presupuesto de la fiesta: cada invitado debería representar un gasto cercano a los 500 dólares, monto que incluiría prestaciones relacionadas con el espacio, la propuesta gastronómica y la decoración. Organizar un acontecimiento de estas características demanda varios meses de preparativos, sobre todo por el número de personas convocadas y las medidas de privacidad que se implementarían.