Marta Fort quedó en el centro de un escándalo mediático tras su separación del uruguayo Juan Manuel Ramírez. Las declaraciones de su expareja sobre el consumo de alcohol y las costosas salidas a restaurantes desataron una polémica que llevó a la hija de Ricardo Fort a defenderse públicamente.
Cansada de las especulaciones, la influencer publicó un extenso descargo en Instagram, donde negó las versiones sobre sus supuestos excesos y rechazó los rumores de una doble vida.
Marta Fort rompió el silencio: alcohol, dinero y una vida de lujos
“No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes”, manifestó la joven, quien aseguró que sus compromisos laborales apenas le dejan tiempo para salir.
También explicó que durante el noviazgo intentó adaptar sus hábitos a los gustos de su pareja. Las cenas en restaurantes exclusivos dieron paso a encuentros con amigos, mates y comidas familiares.
Molesta por los prejuicios vinculados con su apellido y su posición económica, rechazó que la presentaran como una joven millonaria, despreocupada y entregada a los excesos.
“No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes” “No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes”
¿Hubo infidelidad? Marta Fort reveló por qué terminó la relación
La hija del recordado empresario reconoció que se equivocó al exponer públicamente las inseguridades de su novio y pidió disculpas.
Sin embargo, negó categóricamente que existieran engaños durante la relación. Explicó que sus obligaciones laborales dificultaban los viajes a Uruguay y que intentó reorganizar su agenda para compartir más tiempo con él.
Según su versión, la distancia, los problemas de comunicación y la incertidumbre sobre el futuro terminaron desgastando el vínculo.
“No hubo cuernos, no hay malos en esta historia”, sentenció, intentando ponerle fin a una separación que terminó convirtiéndose en un escándalo mediático.
No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes”
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