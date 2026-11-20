Luego de que Juan Manuel Ramírez hablara sobre el alcohol y las cenas en restaurantes, Marta Ford negó los rumores y explicó qué ocurrió en la relación

Marta Fort quedó en el centro de un escándalo mediático tras su separación del uruguayo Juan Manuel Ramírez. Las declaraciones de su expareja sobre el consumo de alcohol y las costosas salidas a restaurantes desataron una polémica que llevó a la hija de Ricardo Fort a defenderse públicamente.

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Cansada de las especulaciones, la influencer publicó un extenso descargo en Instagram, donde negó las versiones sobre sus supuestos excesos y rechazó los rumores de una doble vida.

“No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes”, manifestó la joven, quien aseguró que sus compromisos laborales apenas le dejan tiempo para salir.

También explicó que durante el noviazgo intentó adaptar sus hábitos a los gustos de su pareja. Las cenas en restaurantes exclusivos dieron paso a encuentros con amigos, mates y comidas familiares.

Molesta por los prejuicios vinculados con su apellido y su posición económica, rechazó que la presentaran como una joven millonaria, despreocupada y entregada a los excesos.

“No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes” “No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes”

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La hija del recordado empresario reconoció que se equivocó al exponer públicamente las inseguridades de su novio y pidió disculpas.

Sin embargo, negó categóricamente que existieran engaños durante la relación. Explicó que sus obligaciones laborales dificultaban los viajes a Uruguay y que intentó reorganizar su agenda para compartir más tiempo con él.

Según su versión, la distancia, los problemas de comunicación y la incertidumbre sobre el futuro terminaron desgastando el vínculo.

“No hubo cuernos, no hay malos en esta historia”, sentenció, intentando ponerle fin a una separación que terminó convirtiéndose en un escándalo mediático.

No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes”