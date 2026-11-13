Se agotó el libro de Marta Torres, la mujer que le contó su historia al Papa León XIV

El libro de Marta Griselda Torres , la mujer que emocionó al Papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , se agotó tras la repercusión que tuvo su encuentro con el Pontífice. La institución confirmó que ya trabaja en una nueva edición de la autobiografía.

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“El libro de Marta Griselda Torres 'Mi vida, un milagro de Dios' se encuentra actualmente AGOTADO” “El libro de Marta Griselda Torres 'Mi vida, un milagro de Dios' se encuentra actualmente AGOTADO”

Además, aclararon que todavía no hay una fecha confirmada para que vuelvan a estar disponibles los ejemplares.

“Ya estamos trabajando en su reedición. Agradecemos profundamente su interés y les informaremos oportunamente cuando vuelva a estar disponible”, señalaron desde la institución.

La historia de Marta Torres y su encuentro con el Papa

Marta tiene 78 años, nació en María Grande, Entre Ríos, y actualmente vive en el Cottolengo Don Orione de Claypole. Su historia se conoció durante la visita de León XIV, el pasado lunes 9 de noviembre, cuando fue elegida para hablar en representación de los residentes del establecimiento.

Durante el encuentro, le entregó al Papa un ejemplar de su autobiografía, titulada

“Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor” “Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor”

Una obra de 114 páginas en la que relata su infancia, el abandono de su madre, sus dificultades de salud y el camino que recorrió hasta encontrar un hogar.

Marta nació con discapacidad visual y parálisis cerebral, condiciones que marcaron su infancia y afectaron su movilidad. Frente al Pontífice, recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: “Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí”.

El mensaje que Marta le transmitió a León XIV

En su testimonio, Marta destacó la importancia que tuvo el Cottolengo en su vida, después de haber pasado por distintas instituciones. “El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida”, expresó.

Su autobiografía está dividida en tres partes: Los días en casa, Un lugar donde vivir y Carta a mamá. En el último capítulo, Marta comparte una carta de perdón dirigida a su madre.

Durante el encuentro, explicó que escribió su historia con la intención de ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “Quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas”, manifestó.

Al entregarle el libro, le dijo al Pontífice: “Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a muchas personas”. Como gesto de agradecimiento, León XIV le regaló un rosario.

Cuándo volverá a estar disponible el libro

La repercusión del encuentro generó un importante interés por conocer la historia de Marta, lo que derivó en que se agotaran los ejemplares de su autobiografía.

Desde el Cottolengo Don Orione confirmaron que ya comenzaron a trabajar en una reedición, aunque todavía no informaron cuándo estará disponible ni cómo se podrán adquirir los nuevos ejemplares.

Por el momento, quienes quieran leer Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor deberán esperar un nuevo anuncio oficial de la institución.